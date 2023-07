7 odličnih restavracij na južni obali Blatnega jezera, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Na južni obali Blatnega jezera najdete tudi številne restavracije s posebnimi dobrotami, le vedeti morate, kam iti. Pokažemo najboljše!

A kis Pisztrángos

Skoraj ni jedi iz rib ali pokrovač, ki je ne bi našli v A kis Pisztárngos. Še več, na leseni stojnici, oblikovani v primorskem slogu, vse to pripravljajo tako strokovno, kot bi bili na počitnicah v tujini, zato jih, če le lahko, obiščite!

8640 Fonyód, Boglár utca 10.

Egy Csipet Nádas, Siófok

Egy Csipet Nádas v okrožju Töreki v Siófoku vam omogoča, da okusite več okusov. Utrujenim pohodnikom na bližnji naravoslovni poti poleg žvrgolenja ptic obljubljajo kvaliteten čas, gastronomsko doživetje, sveže pečene neapeljske pice in mediteranske okuse.

8611 Siófok, Töreki u. 40.

Kilátó Presszó, Balatonföldvár

Na visokem bregu Balatonföldvárja najdemo Kilátó Presszó, ki ponuja enega najlepših razgledov na Balaton na južni obali. Kava, osvežilne pijače in prigrizki čakajo tiste, ki se želijo sprostiti in uživati v sončnem zahodu v restavraciji, ki pričara vzdušje retro pubov.

8623 Balatonföldvár, Kilátó köz 5.

kiskék

Če iščete posebna kavna doživetja tudi na Blatnem jezeru, potem se odpravite v Balatonfenyves Kiskék, do katerega zlahka pridete s kolesarske poti. Poleg izbora specialty kav vas bodo lakoto potešili ročno izdelani hamburgerji, zavitki in solate ob hladnih limonadah.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 47.

Paviljon, Balatonboglár

Tradicionalne in italijanske dobrote, božanske kave in kakovostne alkoholne pijače vas pričakujejo v paviljonu Balatonboglár, kjer je retro občutek življenja zagotovljen. V restavraciji, ki se nahaja ob letovišču Coop, nekaj metrov od obale Blatnega jezera, so lastniki v jedilnik vključili svoje izkušnje z južnotirolsko gostoljubnostjo, tako da lahko zagotovo jeste okusno hrano.

8630 Balatonbolgár, Zoltán Kodály u 45/49.

Vinarija Rubin

Vinska klet Rubin je eden od izjemnih draguljev vinske regije Balatonboglár, ki jo imenujejo vinski raj južnega Balatona. Za svojih 7 hektarjev vinogradov že od začetka skrbijo s trajnostno mislijo, med drugim pa se lahko pohvalijo z nazivom uradno rdeče vino Veszprém-Balaton 2021.

8648 Balatonkeresztúr, Hrsz.: 1304/2

Völgyhíd Kitchen & Meadow, Kőröshegy

Most v dolini Kőröshegy je vreden ogleda ne le zaradi očarljivega razgleda, ampak tudi zaradi Völgyhíd Konyha & Rét, ki ponuja kulinarične užitke od jutra do večera. Ker ne poznamo nikogar, ki bi rekel ne obilnemu brunchu ob osupljivi panorami in cezarjevem drobljencu za zajtrk.

8617 Kőröshegy, ure: 111/3