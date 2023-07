Poletje v mestu sonca: 7 čarobnih znamenitosti v Szegedu

Uničujoči Mongoli, strašni Turki, žgoči požari in norost kuge ter nazadnje morda najbolj uničujoča od vseh, velika poplava leta 1879. Mesto Szeged, ki se je iz ruševin prerodilo kot feniks, je imelo svoj delež nesreč, a kot pravi pregovor, kar te ne ubije, te okrepi. Srce Južne Velike planine, ki še vedno utripa z mladostno vnemo, lahko ponudi veliko zanimivega za vso družino, mi pa smo vam jih pripravili za podaljšani poletni vikend.

Katedrala in center za obiskovalce v Szegedu

Monumentalno delo Ernőja Foerka, Cerkev zaobljube, delno zgrajeno na mestu srednjeveške cerkve svetega Demetra med letoma 1913 in 1930, neoromanska dvonadstropna katedrala in okoliški trg Dóm z arkadami in glasbenimi urami, na katerih so kipi pomembnih osebnosti madžarske zgodovine, literature, umetnosti in znanosti, spominjajo na Vatikan. Večnamenski center za obiskovalce v stari cerkvi Duomo ponuja številne stalne in začasne razstave ter vodene oglede.

6720 Szeged, Dóm tér 15.

Nova sinagoga

Nova sinagoga, ki so jo odprli leta 1903, med 22 projekti Lipota Baumhorna, najbolj znane osebnosti sodobne madžarske sinagoške arhitekture, izstopa tako po velikosti kot po okrasju. Judovski tempelj, ki združuje slogovne značilnosti secesije, bizantinske in mavrske arhitekture, gotike in drugih, spominja na florentinski Duomo z ogromno (48,5 m visoko) kupolo in na jeruzalemsko floro z notranjim okrasjem ter lepo izraža asimilacijo Szegedskih Judov.

6722 Szeged, Jósika utca 10.

Füvészkert

Univerzitetni botanični vrt ima stoletno zgodovino, danes pa obiskovalce vabi na pustolovščino med celinami in floro s tisočimi rastlinskimi vrstami in sortami na površini približno 17 hektarjev. V rastlinjakih botaničnega vrta, skozi katere se lahko v umirjenem tempu sprehodite v 2-3 urah, rastejo orhideje, bananovci, kaktusi in mesojede rastline, vendar vam za največjo populacijo indijskih lotosov na prostem v Srednji Evropi ni treba iti v sosednjo vas. Če ne želite zamuditi cvetenja lotosa, čas potovanja določite za zadnji konec tedna v juliju, ko potekajo dnevi lotosa!

6726 Szeged, Lövölde út 42.

Promenada Holt-Maros

Starodavna gozdnata promenada Holt-Maros, ki so jo domačini odkrili med pandemičnimi zaporami, je pravi zeleni koridor, ki prečka okrožje Újszeged nasproti mestnega središča. Urejena, a hkrati divja obalna promenada je priljubljen cilj družin, tekačev, ribičev in sproščenih dopustnikov, kjer sobivajo trstnice, čaplje, močvirske želve in več zaščitenih vrst hroščev. Poleg tega so na voljo sodobno otroško igrišče, košarkarsko igrišče in telovadnica za športne navdušence ter prostor za piknike s ptičjim petjem za umirjene.

Mlin na veter Dorozsma

V kraju Kiskundorozsma je 23 mlinov na veter mlelo žito, vendar se je ohranil le mlin s štirimi lopaticami, ki ga je leta 1821 zgradil Andor Czékus. Stavba, ki je bila leta 1961 razglašena za spomenik, je postala žrtev spomladanskih poplav leta 1970, ko so se njeni razbiti zidovi preprosto zrušili pod težo strehe in lesenih konstrukcij. Mlin je bil leta 1973 obnovljen s tradicionalnimi metodami in materiali na podlagi fotografij iz tistega obdobja, leta 2005 pa je ponovno podlegel vremenskim vplivom, da bi ga leto pozneje ponovno odprli v obnovljeni obliki, kot mlin na veter, o katerem je pel Pista Dankó.

6791 Szeged, Szélmalom utca 2/a.

Observatorij v Szegedu

Z nevsiljivimi izobraževalnimi predavanji, spektakularnim opazovanjem zvezd in predstavami teleskopov ob jasnih dnevih lahko v observatoriju v Szegedu, ki deluje že več kot 30 let, poglobite svoje znanje o sončnem sistemu, prihodnosti vesoljskih potovanj ali celo o črnih luknjah! Ekipa lokalnih ljubiteljskih astronomov, univerzitetnih raziskovalcev in navdušenih študentov bo predstavitvam dodala zanimiva dejstva in razburljive zgodbe, kar zagotavlja zabavno doživetje.

6726 Szeged, Kertész utca 3.

Plaža in kamp Sziksósfürdő

13 kilometrov od središča Szegeda, obdana z borovimi gozdovi in akacijami, leži hladnovodna plaža Sziksósfürdő, katere obsežno senčno območje ponuja nekaj za vsakega družinskega člana, naj bo to plavanje, odbojka, vodno kolesarjenje, čolnarjenje, drsenje ali celo kuhanje na prostem. Jezero in njegova okolica, opremljena z igriščem za vodne dogodivščine in skakalnico, nudita celodnevno zabavo za vsakogar.

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Vereshomok út