Čudeži prič gore: 5 čarobnih naravnih zakladov v višavju ob Blatnem jezeru

Znamenite panorame Blatnega jezera, ki so navdihnile številne ljudi, so deloma posledica do neba visokih hribov pričevalcev v Blatnem višavju. Tukaj je njihova glavna značilnost!

Csobánc

Csobánc je eden od znamenitih hribov pričevalcev v osupljivem Balatonskem višavju. Zaradi ruševin srednjeveškega gradu na vrhu in pravokotne kapele svetega Donata v neoklasicističnem slogu, mimo katere se lahko odpravite med pohodom, je zasluženo mesto na vašem seznamu. Če to še ni dovolj, se iz kapele, zgrajene okoli leta 1830, razprostira neprekosljiv razgled na okoliško pokrajino.

Gora svetega Györgyja

Szent György, visok 415 metrov, je še ena od znamenitih vulkanskih pričujočih gora v kotlini Tapolca. Ima najbolj spektakularne bazaltne orgle v državi in čudovito panoramo, obiskovalci pa lahko nenavadne tvorbe in njihovo okolico raziskujejo na urejeni učni poti. „Obiska vredna” je tudi poljska kapela, zgrajena leta 1760 na južni strani hriba svetega Jurija.

Hrib Tóti

Gora Tóti, ki je visoka 346 metrov in jo je zaradi njene pravilne stožčaste oblike mogoče zlahka prepoznati, je najnižji od pričujočih hribov. Gora privablja pohodnike: pohod je enostaven, vendar je zaradi 180-metrske višinske razlike priljubljen cilj bolj izkušenih pohodnikov. Hoja do vrha je dolga 4,3 kilometra, za kar bolj izkušeni pohodniki potrebujejo približno 1 uro in 45 minut.

Gora Haláp

Hrib Haláp s svojo edinstveno silhueto takoj izstopa med klasičnimi balatonskimi hribi. Njegova zanimiva oblika je posledica rudarske dejavnosti v 20. stoletju, ki je goro takrat popolnoma zaprla za obiskovalce. Od leta 2019 je za obiskovalce odprta učna pot Haláp, ki končno ponuja priložnost za odkrivanje naravnih in geoloških čudes gore Haláp, vključno z njenimi edinstvenimi bazaltnimi tvorbami.

Badacsony

Badacsony, najbolj znana pričaka gora, ponuja široko paleto zanimivosti. Vredno se je povzpeti na vrh, od koder se odpirajo čudoviti razgledi in kjer je bil leta 1857 postavljen kamniti križ, poimenovan po škofu Jánosu Ranolderju. V Badacsonyju se nahaja tudi najvišja razgledna točka v kotlini Tapolca, razgledna točka Sándor Kisfaludy, ki se nahaja na 437 metrih nadmorske višine.