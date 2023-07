5 zanimivih znamenitosti v kraju Ópusztaszer in okolici za nepozabno poletno potovanje

Vas Ópusztaszer, do leta 1974 znana kot Sövényháza, je najbolj znana po nacionalnem zgodovinskem spominskem parku, katerega glavna znamenitost je kip Feszty, vendar ima Ópusztaszer tudi številne druge zanimive znamenitosti. Tukaj so kraji, ki jih ne smete zamuditi, če se za en dan odpravljate na območje Donave in Tise!

Etnografska zbirka na prostem Ópusztaszer

Etnografsko zbirko na prostem Ópusztaszeri je leta 1979 ustanovil etnograf Dr. Antal Juhász, da bi javnosti predstavil ljudsko arhitekturo južne Velike planine. Med sprehodom po kmečkih hišah lahko doživite občutek življenja v starih časih, medtem ko vam tradicionalisti, oblečeni v narodne noše, pomagajo spoznati njihov način življenja in običaje. Poleti svoja vrata odprejo številna prizorišča na prostem, med drugim trgovina Sato v Skanzenu, kjer lahko kupite izdelke domače obrti in sladkarije iz tega obdobja. Poleg zanimivih atrakcij je v parku Nomad, ki poustvarja tabore madžarskih skvoterjev, na voljo tudi jahanje in učenje lokostrelstva.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.

Ópusztaszeri Labirint zvezdne poti

Labirint iz dva metra visokih živih zidov ob nacionalnem zgodovinskem spomeniku v Opusu Toskana je izjemno zanimiva in edinstvena atrakcija, saj je tretji največji tak labirint na svetu in ga je mogoče videti celo s satelitov. Labirint ni le pot iz žive meje, saj prikazuje Csodaszarvas, enega od legendarnih simbolov Madžarov. Vijugasta pot je dolga 3,5 kilometra, do cilja pa vodi 13 križišč. Vijugasta cesta je dolga 3,5 kilometra in do cilja vodi po 13 križiščih, po katerih se vozijo tako otroci kot odrasli. Tematska in zapletena vprašanja popestrijo popotovanje, labirint pa dopolnjujejo ljudske in logične igre ter edinstveno igrišče Trije elementi, kjer lahko otroci izkusijo veselje do igre na kopnem, v vodi in v zraku. Zvezdna pot je prijazna psom, zato vam štirinožnih družinskih članov ni treba pustiti doma.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.

Plaža Mindszent ob reki Tisi

Če se želite v vročini ohladiti, se odpravite na plažo Tisa, ki je najbližje mestu Ópusztaszer, ob izlivu reke Kurce v Mindszentu. Peščena plaža je priljubljena med počitnikarji in ljubitelji vodnih športov, saj se lahko po čofotanju sprostite na sončnih in senčnih mestih. Na plaži je okrepčevalnica s klasičnimi dobrotami in neposreden izhod v kamp.

6630 Mindszent, Tisza utca

Gozdna cerkev

Gozdna cerkev, ki jo je zasnoval György Csete, je bila zgrajena med letoma 1991 in 1998, v njenih desetih paviljonih pa je na ogled razstava “Gozd in človek”. Ta nenavadna razstava vam omogoča vpogled v gozdove v državi, njihov razvoj, zgodovino gozdarstva in celo življenje gozdarjev na prelomu stoletja. Ekumenska kapela na hribu nasproti paviljonov pa je odprta za vse, ki želijo razmišljati.

Grad Pallavicini

V skritem biseru vasi se nahaja grad družine Pallavicini, ki je služil predvsem kot lovski dvorec in občasno kot prizorišče praznovanj. Bogata italijanska družina je posestvo dobila leta 1803, vendar je grad na tem mestu uničila poplava leta 1879 in ga nadomestila še danes stoječa stavba, ki je bila obnovljena od konca 19. stoletja do leta 1910. Nekoč veličastna stavba, ki je imela tudi dovoz za kočije, je bila med drugo svetovno vojno popolnoma izropana, od leta 1960 pa se uporablja kot psihiatrični dom. Čeprav zaradi svoje sedanje funkcije ni odprt za javnost, si je bogato zgodovino gradu mogoče ogledati na dvorišču, ki ga obdajajo drevesa iz obdobja, ko je bil dvorec zgrajen.

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 133.