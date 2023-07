Na poti, ki raziskuje rudarsko območje, se vrstijo navdušujoče znamenitosti

Pot kamnolomov Eresztvény v kraju Salgótarján vodi po lahki, a raznoliki pokrajini, kjer od rudnika do rudnika raziskujete zaklade bazaltne planote Medves. Pot je odlična dejavnost za vso družino in poteka mimo zanimivih naravnih znamenitosti.

Skoraj 10-kilometrska geološka pot kamnolomi Eresztvény se začne pri centru za obiskovalce Eresztvény v kraju Salgótarján, skozi katerega vodi več pohodniških poti, pa tudi kavarna, otroško igrišče, gozdna telovadnica in park za ptice.

Po zeleni oznaki T, ki označuje pot, se po manjšem vzponu kmalu znajdete v senčnem gozdu, nato pa se lahko sprehodite po pobočju gore, skozi veliko bazaltno polje, s čudovitim razgledom proti Karancsu. Pot vodi do zgornjega roba Velikega rudnika, od koder se odpira lepa panorama rudniškega dvorišča. Kamen iz bazaltnega kamnoloma se ne uporablja le za tlakovce v Budimpešti, temveč tudi na pariških ulicah.

Po v skalo vklesanem stopnišču se lahko spustite do strmega kamnitega zidu rudniškega dvorišča, nato pa nadaljujete pot do roba Margaretinega trga. Tu se po še eni strmi stopnici spustite na dvorišče, kjer vas informacijske table seznanijo z zgodovino kamnoloma in rudarske ceste, ki je nekoč potekala tod.

Od tu zavijemo levo in se odpravimo do Centralnega rudnika, na dvorišču katerega navpične skalne stene obdajajo najbolj spektakularno točko poti, eno najlepših rudniških jezer na Madžarskem, Centralno rudniško jezero. Z roba rudnika lahko uživate v čarobnem pogledu na jezero neprimerljive lepote.

Po raziskovanju Malega in Novega rudnika boste kmalu prispeli do rudnika Salgóbánya na robu planote Medves, od koder se lahko z gumijasto železnico vrnete v Eresztvény ali pa se povzpnete do vulkanske tvorbe Boszorkánykő, kjer vas bo pozdravila pravljična panorama.

Od tu vodi ravna pot do zadnje in najpomembnejše postaje na poti, gradu Salgó. Ruševine gradu, zgrajene na strmem vulkanskem stožcu, se dvigajo 625 metrov v nebo, z vrha hriba pa lahko uživate v neverjetni panorami okoliške pokrajine.