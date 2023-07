Izlet na obrobje Budimpešte: 5 očarljivih znamenitosti v Isaszegu in okolici

Le streljaj od Budimpešte in zlahka dostopen z avtomobilom in javnim prevozom je Isaszeg z okolico idealna destinacija za poldnevni izlet s številnimi pohodniškimi potmi, pravljičnimi kapelicami in celo osupljivim gradom.

Katoliška cerkev svetega Martina

Biser mesta je mogoče opaziti že od daleč, ne glede na to, iz katere smeri prihajate, saj cerkev z bogato zgodovino stoji na vrhu hriba. Njena predhodnica je bila lesena cerkev, ki so jo konec 12. stoletja nadomestili s krožno cerkvijo, ki jo vidite danes. Stavbi, ki je bogata z baročnimi detajli, je bila dodana majhna kapela, zraven cerkve pa je čudovit razgled na okoliške hribe.

2117 Isaszeg Templom utca 72.

Muzej vasi

Krajevnozgodovinska zbirka Isaszeg je bila prvič odprta leta 1967, šele leta 1982 pa je bil zgrajen nov muzej, ki je bil nato v celoti opremljen za vaški muzej, ki si ga lahko ogledate še danes. Razstava vam ponuja vpogled v zgodovino območja, zlasti v znamenito bitko pri Isaszegu, ponuja pa tudi zanimive informacije o lokalni skupnosti ter naravnih in kulturnih zakladih, ki jih je mogoče najti na tem območju.

2117 Isaszeg, Madách István utca 15.

Arbo-park, Gödöllő

Na obrobju Isaszega, vendar že na območju Gödöllőja, se nahaja čudovito obnovljen arboretum, ki je v vsakem letnem času osupljiv cilj. V parku lahko preživite cel dan, saj vas čakajo divje in slikovite poti, interaktivne table, naprave za fitnes na prostem, klopi z valovi, železnica in igrišče z gozdnimi motivi.

Arboretum, ki poleti še vedno zeleni, je bil ustanovljen leta 1902, predvsem za spodbujanje rasti borovcev. Do dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja je postal najbolj znan botanični vrt na Madžarskem, ki je bil pionir pri sajenju posameznih vrst na parcelah in ne posamično. Sedanji arboretum obsega 350 hektarov, od katerih je skoraj 90 % namenjenih gozdarskim raziskavam, preostali, še vedno obsežni park pa je zlahka dostopen z otroškim vozičkom ali psom, medtem ko so senčne in listnate površine prijeten kraj za ohladitev v vročih poletnih dneh.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Počitniška hiša Erzsébet

Glede na bližino mesta Gödöllő ni presenetljivo, da je med kraji, ki jih je treba raziskati, tudi kraj, poimenovan po kraljici Elizabeti. Območje v regiji Valkó nosi to ime z razlogom, saj je bilo to priljubljeno Sisijino počivališče. Glede na spomine se je kraljica med svojim bivanjem v Gödöllőju tu redno odpravljala na jahanje, čar majhne jasice in gozdna tišina pa bosta zagotovo osvojila srca tudi drugih. Poleg lovske koče so na voljo mize, klopi, žar in celo pokrito zavetišče pred dežjem, kjer si pohodniki lahko napolnijo baterije v mehkem naročju narave.

Máriabesnyő

Nedaleč od Isaszega se v vzhodnem delu Gödöllőja nahaja drugo najbolj obiskano madžarsko marijansko svetišče, ki ni le priljubljen romarski kraj, temveč tudi prijeten kraj za sprehode, tudi v poletni vročini. Cerkev, obdano z drevesi, naj bi nadomestila kapela, ki jo je zasnoval Antal Grassalkovich, ki je zgradil grad Gödöllő, vendar so med deli našli majhen srednjeveški kip Marije, izklesan iz kosti. Edinstveni predmet je na to območje privabil na tisoče romarjev, zato so leta 1768 zgradili del današnje spodnje cerkve, leta 1771 pa prizidali še zgornjo cerkev. S svojim čudovitim cerkvenim dvoriščem in dolgo zgodovino je idealna destinacija za miren oddih.

2101 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.