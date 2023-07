7 osupljivih jezer v naši državi, ki jih morate raziskati

Osupljivo zelena drevesa, edinstveno obarvana voda, mir in tišina – vse to velja za jezera, ki smo jih našteli, zato jih je vredno raziskati enega za drugim!

Jezero Kerek, Esztergom

V skritem kotičku v zavoju Donave se nahaja Búbánatvölgy, dolina s štirimi jezeri. Največje med umetno ustvarjenimi jezeri je jezero Kerek, ki ne ponuja le čudovitega razgleda, temveč se ponaša tudi z edinstveno, zelo zaščiteno floro in favno na Madžarskem. Območje je pravi otok miru, zato je priljubljeno med ribiči, klopi in ognjišča na obali jezera pa so kot nalašč za peko na žaru.

Jezero Rudabánya

Jezero Rudabánya, ki je del narodnega parka Aggtelek, je bilo nekoč rudnik železove rude, ko pa je delo prenehalo, je deževnica zapolnila votline in ustvarila to neverjetno naravno čudo. 320 metrov dolgo in včasih 50 metrov globoko modrozeleno vodno telo obdajajo ogromne kamnite stene, ki si jih lahko ogledate s polotoka nad jezerom ali z ene od razglednih točk na obali. Na razburljivi učni poti lahko spoznate preteklost in sedanjost jezera.

Jezero Erdőbényei

V rudniku andezita na mineraloško in petroglifsko pomembnem hribu Mulató so dolga leta kopali andezit v dveh nivojih. Vendar je bil kamnolom Hubertus kasneje, leta 1983, iz različnih naravnih razlogov zaprt. V letih 2000 in 2007 so ga ponovno odprli, vendar danes občasno odvažajo le odpadno kamnino za zasipavanje cest in urejanje rečnih bregov. Zaradi tega velik del nekdanjega kamnoloma zdaj zapolnjuje globoko jezero Erdőbényei, obdano z valovitimi griči in obdano s hribovjem Dimbes, ki je postalo priljubljena točka za pohodnike in ribiče.

Kavicsos jezero, Szigetszentmiklós

Nekoč gramoznica, 106 hektarjev veliko jezero Kavicsos, danes bolj znano kot madžarski rajski vrt, pripada mestoma Szigetszentmiklós in Csepel. Obsega tri velike polotoke in pet otokov, ki so dostopni le po vodi. Jezero je idealno za čolnarjenje, plovbo ali ribolov, če imate srečo, pa lahko opazujete tudi edinstveno ptičje prebivalstvo tega območja. Vendar pa kopanje na tem območju ni priporočljivo!

Rudnik Hegyesdi

Le streljaj od blatnega višavja, med mestoma Monostorapáti in Tapolca, leži majhna vasica Hegyesd z očarljivim rudnikom. Ko je v 60. letih prejšnjega stoletja presahnil nekdanji račji ribnik, se je na tem območju začelo pridobivanje dolomita, po prenehanju rudarjenja pa je tu ostala 8-10 metrov globoka jama, ki jo je z leti počasi zapolnila kraška voda, ki se je spet vrnila v notranjost. To je postal rudnik Hegyesdi, ribiški raj z ognjišči, klopmi, mizami in stranišči na njegovih bregovih.

Jezero Középbánya, Salgótarján

Severovzhodno od Salgótarjána se nahaja jezero Középbánya, ki je v mnogih pogledih edinstveno na Madžarskem. Z roba jezera Középbánya se lahko spustite po stopnicah in pridete do gladko napajanega jezera, ki ga obdajajo drevesa. Jezero je tako čisto, da v njem živijo celo sladkovodne meduze, ki v Evropi niso avtohtone. Ta prozorna bitja, ki so dolga le nekaj centimetrov, so za ljudi neškodljiva, kakovost vode in nadpovprečne temperature pa so jih privabile na to območje.

Jezero Lak-völgyi, Bélapátfalva

Jezero Lak-Völgyi v kraju Bélapátfalva je znano kot eno najvišje ležečih jezer na Madžarskem, saj leži 350 metrov nad morjem. Biser gorovja Bükk obdajajo bujni zeleni gozdovi, v ozadju pa se dviga 816 metrov visok Bél-Kő (Bélski kamen). Čeprav ob jezeru ni zgrajene plaže, kopanje ni prepovedano, vendar je bolje biti previden, saj se lahko voda ponekod hitro poglobi. Poleg kopalcev je območje priljubljeno tudi med ribiči in pohodniki.