7 izjemnih znamenitosti v Vértesu za nepozabna poletna potovanja

Odpravite se v regijo Vértes nedaleč od prestolnice in to poletje odkrijte vse bisere te pravljične pokrajine!

Grad Csókakő

Na robu Vértesa, severozahodno od mesta Székesfehérvár, na 479 metrov visokem hribu Csóka, se nahaja nedavno temeljito obnovljen grad Csókakő, do katerega lahko pridete po asfaltni cesti ali se povzpnete po strmih stopnicah. Zgodovina gradu sega v 15. stoletje, vendar je do konca 17. stoletja popolnoma propadel in šele leta 1956 so ga ponovno vključili v javno uporabo. Po letu 2017 je končno prišlo do obnove, pri kateri so poskrbeli, da so presenetljivo ločili prvotne in dodane dele gradu, kar obiskovalcem omogoča edinstveno in kompleksno izkušnjo. Obisk gradu s čudovitim razgledom je brezplačen.

Geološka pot Gánt

V osrčju gorovja Vértes boste našli nenavadno zanimivost: geološko pot Gantti, ki vodi skozi nekdanjo rudniško jamo opečnato rdeče barve. Številni to območje primerjajo z Marsom, kjer se neprekosljiva pokrajina ujema s pravim potovanjem. Pot je enostaven 1-2-urni sprehod, na katerem boste spoznali geološke procese, ki se tu odvijajo, če pa vas to res zanima, lahko zaprosite tudi za voden ogled.

8082 Gánt, Bányatelep 1.

Rudarska območja Pusztavámi

Obiskovalci, ki raje občudujejo jezera, ne bodo ostali brez česa zanimivega, saj si lahko hkrati ogledajo do pet rudniških ribnikov. Premogovniško območje Pusztavám ob vznožju gorovja Vértes je bilo nekoč del premogovniškega bazena Oroszlány, kjer so poleg globokega rudarjenja večinoma izvajali tudi površinsko pridobivanje premoga. Na to spominjajo jezera Blue, Cicahomok, Csuka, Lépakúti in Paint Production, ki ponujajo kristalno čisto vodo in slikovito pokrajino. Pokrajino petih rudniških jezer lahko pustolovci raziskujejo peš, dostopna pa je tudi s kolesom ali celo z avtomobilom.

Plavajoča vas ob jezeru Bokodi

Na obrobju mesta Oroszlány se nahaja znamenita plavajoča vas ob jezeru Bokodi, ki jo je mogoče videti na številnih očarljivih fotografijah. Jezero, ki je nastalo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z zajezitvijo reke Által, je v desetletjih preraslo v pravi ribiški raj: ribiške hišice, zgrajene na kolih in dostopne prek pomolov, v osrčje Vértesa prinašajo vzdušje jugovzhodne Azije. Stavbe so v zasebni lasti, vendar lahko med sprehodom ob obali še vedno začutite čar tega edinstvenega kraja.

Planinska pot Harast, Csákvár

Iz središča mesta Csákvár, ki slovi po lončarstvu, se do izhodišča hribovske poti Haraszt, ki je zaradi submediteranskega podnebja edinstvena na Madžarskem, najlažje odpravite na kratek, a vznemirljiv krožni sprehod. Prvi del 3,5-kilometrske poti s sedmimi postajami poteka skozi ozke skalnate soteske doline Kőlik, od koder vodi strm vzpon na dolomitno-kamnito planoto hriba Kerek. Malo naprej se boste znašli med rastlinami, ki jih najdemo le pri nas, nato pa se lahko po vrnitvi na izhodišče sprehodite po dolini Balog.

Kraljev studenec, Héreg

Legenda pravi, da je izvir v osrčju čudovite pokrajine dobil ime po kralju Matjažu, ki se je med lovom ustavljal ob brbotajočem kraškem izviru. V tej mirni pokrajini tišino moti le žvrgolenje ptic, zato obiskovalce zagotovo čaka doživetje, ki jih bo napolnilo z energijo. Poseben studenec nad Héregom obdaja pravljična jasa z dobro urejenim počivališčem in velikim dežnim nadstreškom za pohodnike.

Majki Kamalduli Ermitaž

Edinstveni samostan Kamalduli Ermitaž je nedavno obnovljen samostan v prvotnem sijaju, s čudovitim samostanskim vrtom s sivko in zanimivo stalno razstavo. Na razstavi boste izvedeli vse o kompleksu, vsakdanjem življenju ljudi, ki so nekoč živeli tam, ter o znamenitostih in naravnih bogastvih tega območja.

2840, Oroszlány, Majkpuszta