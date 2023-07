7+1 čudovitih krajev v Pécsu z mediteranskim vzdušjem, ki jih lahko obiščete

Pécs je očarljivo mesto s sredozemskim vzdušjem, ki ga ni dovolj obiskati le enkrat, pozimi ali poleti. Peto največje mesto na Madžarskem ima ob vsakem obisku kaj za odkriti in vsak dan v letu v njem utripa življenje.

Panoramska terasa Havihegy

Če je kje v Pécsu treba začeti, sta to Havihegy in čudovita panoramska terasa, ki so jo zgradili v zadnjih letih in ki odtehta vse strme vzpone in napor. Tu lahko uživate v čudovitem razgledu na sredozemsko mesto Pécs, hkrati pa lahko vidite znane destinacije in tiste, ki jih je treba šele odkriti. Na voljo so urejena lesena pot, ki jo varuje ograja, klopi za počitek in, ko ste tu, cerkev Marije Snežne, ki se dviga nad mestom, ter mandljevec, izbran za najlepšega v letu 2019.

Pécsi Kávé

V središču mesta, na osamljenem notranjem vrtu, boste našli eno najboljših kavarn v Pécsu. Na prijetni terasi podjetja Pécsi Kávé lahko v senci figovca, obkroženega z leandri, srkate tradicionalno črno kavo in povsem nove specialitete. Ponujajo Matchagino in Espresso Negroni, da bi premagali vročino, srkate pa lahko tudi energičen pressos, ledene čaje in poskusite osvežilne sladice. Če si želite oddiha od ogleda znamenitosti, vas čaka Pécsi Kávé.

7621 Pécs, Irgalmasok utca 6.

Četrt Zsolnay

Če Pécs, potem Zsolnay, če Zsolnay, potem Pécs. Ti dve imeni sta z leti postali neločljivi in ni treba posebej poudarjati, da je ob obisku Pécsa škoda zamuditi četrt Zsolnay. Že samo sprehod med stavbami je kot potovanje v preteklost, razstave in galerije pa so fascinantne. Od najmlajših do najstarejših, vsakdo lahko najde nekaj zase: otroška igrišča, igre na prostem, obrtne trgovine, kavarne, interaktivni čarobni prostori, stalne in začasne razstave. Za vsak primer, če se utrudite, pa se lahko z vnaprejšnjo rezervacijo nastanite v hiši za goste v četrti Zsolnay.

7626 Pécs, Felsővámház u. 52.

Trg Széchenyi

Glavni trg mesta Pécs je vreden ogleda ne le zaradi mediteranskega vzdušja, pisanega cvetja in mošeje Gazi Qasima Paše, enega od simbolov mesta, ki stoji sredi trga. Od tu se lahko v iskanju znamenitosti odpravite v vse smeri Vetrne rože, saj ima skoraj vsaka tukajšnja ulica spomenik ali znamenitost, pred katero je vredno preživeti nekaj minut. Čudoviti vrt vrtnic, bazilika v Pécsu, Narodni muzej v Pécsu, Vasarelyjev muzej in številni drugi kraji, kjer se lahko naužijete kulture, so oddaljeni le nekaj minut hoje.

Restavracija Mandala

Restavracija Mandala je odlična izbira, če želite potovati ne le po mestu Pécs, temveč tudi po kraljestvu okusov. V napredni mestni vegetarijanski in veganski restavraciji sta zdravje in kakovost paradna konja, kar se odraža v vedno zadovoljnih gostih. Ekipa restavracije Mandala si iz tedna v teden in iz dneva v dan prizadeva svoje stalne goste presenetiti z nečim novim in kulinaričnim, pri čemer pogosto uporablja sestavine lokalnih proizvajalcev. Če si želite Peč zapomniti s trajnimi spomini, vam toplo priporočamo restavracijo Mandala.

7621 Pécs, Perczel Miklós u. 26/1.

Jezero Égervölgy in gozdni park

Parkovni gozd Égervölgyi in njegova očarljiva okolica sta priljubljen kraj za sprehode in sprostitev v poletni vročini. Na tem območju zahodnega Meceka se naše poti križajo z visokimi drevesi, potoki, pešpotmi, mostovi in pohodniškimi potmi. Med sprehodi in pohajkovanjem po parkovnem gozdu se je dobro spočiti ob umetno ustvarjenem jezeru v dolini Eger, ki ponuja miren in nemoten piknik.

7634 Pécs, Égervölgy 12.

Promenada severnega gradu

Posebna zanimivost že tako impresivnega Pécsa je mestno obzidje, ki obdaja središče mesta. V zadnjih letih je bil severni del za baziliko prenovljen in je od takrat postal priljubljena atrakcija za prebivalce in obiskovalce Pécsa. Tu je nastalo sprehajališče, ki obiskovalce vabi na prijeten sprehod po obzidanem grajskem vrtu. Za lažjo sprostitev so tu na voljo tudi klopi, ki vam bodo dobro služile, če ste obiskali stavbo Magtár in Srednjeveško univerzo.

7625 Pécs, Káptalan u.

+1 Zsolnay Festival svetlobe (6.-9. julij 2023)

Letos se bo Pécs med 6. in 9. julijem ponovno kopal v poplavi svetlobe, saj se bodo kultne lokacije sredozemskega mestnega središča kopale v soju luči. Na prvem in edinem festivalu svetlobe v državi bodo osvetljene stavbe, ulice bodo posute s svetlobnimi preprogami, pročelje katedrale pa bo oživelo s 3D projekcijami. Poleg izjemnega spektakla bo na štiridnevnem festivalu potekalo še več kot 100 drugih dejavnosti. Ob večerih bo program dopolnjevalo tekmovanje najboljših svetovnih umetnikov svetlobe na mednarodnem tekmovanju v slikanju s svetlobo Zsolnay Light Art.

Na več prizoriščih