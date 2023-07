5+1 fascinantnih znamenitosti v čarobnem Martonvásár

Martonvásár je idealna destinacija ne le zato, ker je iz središča mesta zlahka in hitro dostopen z avtomobilom, javnim prevozom ali celo s kolesom, temveč tudi zato, ker ponuja toliko zanimivih znamenitosti. Pripravili smo seznam krajev, ki jih je vsekakor vredno raziskati, tudi če Budimpešto zapustite le za pol dneva!

Grad Brunšvik

Najbolj priljubljena mestna znamenitost je zagotovo osupljivi grad Brunszvik, skrivnost njegovega uspeha pa je takoj jasna, ko med sprehodom po čudovitem angleškem vrtu zagledate monumentalno stavbo. Grad Brunszvik, ki velja za eno najboljših aristokratskih rezidenc v državi, so začeli graditi konec 18. stoletja, sedanjo neogotsko obliko pa je dobil v 70. letih 19. stoletja po prenovi, ki jo je vodil Géza Brunszvik.

Pritlični baročni dvorec, ki je bil prvotno last stare plemiške družine Beniczky, je Marija Terezija podarila Antalu Brunšviku. V dvajsetih letih 19. stoletja je sin Antala Brunszvika, Ferenc Brunszvik, dvorec obnovil v neoklasicističnem slogu in zasnoval čudovit 70-hektarski angleški vrt z jezerom in otokom. Zadnje manjše spremembe je stavba doživela v dvajsetih letih 20. stoletja, ko je bila v lasti družine Dreher, zdaj pa je odprta za javnost. Enonadstropni grad z velikimi okni, vitkimi stolpi in osupljivo okolico vas bo zagotovo prevzel.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Grajski park

Če se zadržujete v bližini gradu, ne morete spregledati osupljivega grajskega parka, ki objema stavbo s svojo divjo in urejeno pokrajino. Čudoviti 70 hektarjev velik angleški vrt je nastal po zamisli Ferenca Brunszvika s pomočjo Heinricha Nebbiena, ki je zasnoval tudi mestni park. V parku je tudi očarljivo jezero, ki je nastalo z zajezitvijo potoka St. László. Sredi njega je pravljični otok, ki ima celo oder na prostem.

Skozi Martonvásár poteka tudi kolesarska pot BuBa od Budimpešte do Blatnega jezera, zato se lahko, če se poleti na dveh kolesih odpravljate do madžarskega morja, za kratek čas ustavite tudi tukaj!

Beethovnov spominski muzej

Na prvi pogled se morda zdi presenetljivo, kaj je svetovno znani nemški skladatelj iskal in zakaj je redno obiskoval to majhno madžarsko mesto, razlog pa ni bil nihče drug kot lepo mlado dekle Jožefin Brunšvik. Beethoven je do nje gojil nežna čustva, zaradi katerih se je večkrat vrnil v Martonvásár, kjer je med sprehodom po romantičnem parku preživljal čas s svojo ljubljeno. V Beethovnovem spominskem muzeju v gradu si lahko ogledate njuna ljubezenska pisma, spoznate družinsko zgodovino in prisluhnete nekaterim delom, ki jih je slavni skladatelj napisal tukaj.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

Ribiško jezero Tordas

Če se želite sprostiti v resnično mirnem okolju, daleč od središča mesta, obiščite Tordas, na pol poti med mestoma Martonvásár in Gyúró. Čeprav večini najprej pride na misel doživljajska vas Tordas v zahodnjaškem slogu, je romantično majhno jezero z majhnimi otoki in mostovi, ki je le streljaj stran, vredno ogleda. Tri hektarje velik ribnik Tordas je obdan z velikim parkiriščem in urejenim zemljiščem, kar olajša gibanje po njem. Jezero obdajajo trstičja, v slovaški podeželski hiši, ustanovljeni leta 2008, pa so na voljo kamin in ribiške hišice za sprostitev in rekreacijo.

Muzej vrtca

Nemogoče bi bilo govoriti o zgodovini Martonvásárja, ne da bi omenili družino Brunszvik, tako kot je ime Teréz Brunszvik prepleteno z razvojem vrtčevske vzgoje na Madžarskem. Madžarska grofica je bila ustanoviteljica prvega vrtca na Madžarskem in tudi ustanoviteljica fundacije, ki je podpirala širjenje vrtcev. Muzej vrtcev ni le poklon tej napredni ženski, temveč z različnimi artefakti prikazuje tudi vsakdanje življenje vrtcev od začetka do danes.

2462 Martonvásár Dózsa György út 13.

+1: Kavarna Für Elise

Če ste raziskali vse in ste po dolgem dnevu ogledov lačni ali se želite osvežiti s hladno pijačo, se sprehodite do kavarne Für Elise v pritličju hotela Ludwig v Martonvarvaru. Prijeten bistro ponuja izbor večinoma sezonskih in uličnih dobrot, dnevno pa se meniji tudi spreminjajo. Notranjost je zelo prefinjena in čista, z velikimi okni in teraso, kar je ob lepem vremenu posebna prednost, saj lahko ob kosilu ali kavi uživate ob pogledu na očarljivo mesto.

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.