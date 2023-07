6 senzacionalnih poletnih krajev, ki jih lahko to poletje obiščete v Budimpešti

Tukaj so naši najljubši kraji, ki jih lahko to poletje obiščete v Budimpešti, od neizogibnega pivskega vrta Balsamic Summerhouse do restavracije Buda iz preteklih let!

KEG Sörművház

Po prijetnem sprehodu po Budi in potepanju po hribu Gellért vas vsak dan v tednu čaka KEG Sörművház z udobno teraso, obdano s kostanji. Kar 32 pip piva in sveže pijače za gašenje žeje so le začetek, saj vas čez dan čaka štirihodni meni za kosilo, zvečer pa sezonske jedi.

V restavraciji KEG lahko poskusite piva iz domačih in svetovnih obrtnih pivovarn novega vala, v rokah pa imate različice burgerjev, sezonske jedi, poletno naravnane sladice, pivske zvitke in slad, pražen v restavraciji KEG.

Poleg priljubljenih programov, prijetne terase, hladne kleti in vsestranske ponudbe je vredno leta 2023 dvigniti kozarec piva na dejstvo, da letos mineva že peto leto, odkar ima prestolnica nišni lokal, kot je KEG, ki so ga oživili dobri prijatelji.

1114 Budimpešta, Orlay utca 1.

Pekarna sladkega medvedka Hornbread Cake

Slaščičarna Sladkega medvedka s kruhom iz roga, ki letos praznuje peti rojstni dan, je prav tako – če ne še bolj – navdušena nad svojimi sladicami in dobrotami iz kruha iz roga poleti. Poleg tradicionalnih in aromatiziranih hlebčkov lahko svoje najljubše hlebčke pomakate tudi v fondi in prelive. Izbirate lahko med božanskimi sladicami iz rogov ali se ohladite z ledeno kavo Magnum.

Poleg običajnih slaščic in sladic so na voljo tudi osvežilne poletne novosti. Sladica Peach Blossom s cvetovi breskev bo kot cvet krasila krožnik vsakega sladokusca. Ljubiteljem sladoleda pa tudi ni treba hoditi od sončne terase do mestnega parka, saj lahko hladilno poletno sladico okusite tudi postreženo z rožastim kruhkom.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Róma Ételbár

V Róma Ételbár, ki je odprt vsak dan v tednu, vas pričakujejo odprta vrata, kandelabrične mize in neskončna ljubezen. V topli in prijetni restavraciji, ki je hkrati moderna in spominja na preteklost, vam postrežejo z eno za drugo najboljšo jedjo iz našega spomina. Rome bo vsako običajno kosilo spremenil v nedeljsko pojedino, od zlate juhe, nebeškega piščančjega paprikaša, baške riževe mesnine in bučk do mehkih skutinih cmokov. A tudi če si zaželite krompirjeve testenine, je dobro vedeti, da ni naključje, da vsako potovanje v Budimpešto vodi v Rim.

1015 Budimpešta, Csalogány utca 20.

Alessio

Za nebeške mediteranske okuse in vonjave vam ni treba iti v sosednjo hišo, ampak se odpravite v Pasarétovo najljubšo in zasluženo priljubljeno italijansko restavracijo. Poleg vsakodnevnih specialitet Alessio s svojo hrano in pijačo ter gostoljubnostjo že od prvega trenutka vabi k okušanju Italije. Že žlica mediteranske ribje juhe je dovolj, da vas prevzame, prav tako pa tudi žareče kozice s čilijem ter lokalno gnetene in polnjene testenine. Seveda ne pozabite načrtovati izleta k njim, če ste razpoloženi za malo pojedine, sprostitve in grižljaja dolce vita.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 55.

Salvo

Vsak dan razen nedelje v pečeh Salvéja na ulici Thalyja Kálmána neusahljivo vrejo slastne neapeljske pice. Za zajtrk vabijo z odlično kavo in sendviči focaccia, od 11.30 pa so vse oči uprte v dolgo vzhajano testo za pice. Tu lahko dan začnete ali končate z okroglimi testeninami, italijanskimi okusi in osvežilnimi napitki v slogu Salve, če pa nas boste poslušali, se boste vračali iz meseca v mesec zaradi njihovih sezonskih specialitet.

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán utca 50.

FIRST Local Madách

Pod ikoničnim obokom vedno brbotajočega trga Madách vas na sprostitev vabi terasa ene največjih kraft pivovarn v državi, FIRST Local Madách. Terasa za pivo, posejana s svetlobnimi vrvicami in zelenjem, vas bo očarala s svojim urbanim vzdušjem ter neprekosljivo ponudbo hrane in pijače. Od ledeno hladnih točenih in ustekleničenih piv do osvežilnih koktajlov in limonad ter slastnih jedi z žara vas bodo prevzele misli. Med slednjimi ne smete zamuditi sočnih piščančjih krilc BBQ s kremno zeleno solato!

1072 Budimpešta, Madách Imre tér 3.