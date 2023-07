Tatin edinstven bistro ponuja vzdušje ob jezeru in senzacionalne koktajle

Poletje je končno tu, lepo vreme je tu, hrepenimo po osvežitvi in z njo po obali. Čeprav ne moremo biti vse poletje na počitnicah in ne moremo vse poletje potovati, pa je dobra novica ta, da se nam po zaslugi Tatinega odličnega bistroja ni treba odreči sproščanju in poležavanju z nogami.

Bistra Malom és Kacsa v Tati, tik ob obali jezera Öreg, v središču Tate, le 60 km od Budimpešte, z neposrednim izvozom z avtoceste, so pravi dragulj za izletnike.

Tata ponuja široko paleto dejavnosti za ljubitelje narave in športa, pa tudi za tiste, ki se želijo sprostiti, in je odlična destinacija za enodnevne ali dvodnevne izlete.

Koktajli na obali slikovitega jezera

Lokal Malom és Kacsa je odlično izhodišče in cilj za raziskovanje Starega jezera. Sprehod okoli jezera je dolg 7 km, kar predstavlja eno uro lahkotne hoje, in kaj je lahko bolj prijetno kot si po sprehodu (ali namesto njega) privoščiti koktajl.

Márton Michl, barman lokala Malom és Kacsa, je pripravil poseben meni koktajlov za užitek vseh. Njegov meni pijač je bolj edinstven in drugačen od običajnih, ki jih le redko najdemo na podeželju, običajno v prestolnici.

Posebnost njegovih kompozicij pijač so postopki in metode njihove izdelave, ki zahtevajo drugačno vizijo ter nenehno učenje in razvoj.

Poletni napitki, narejeni s posebnim postopkom

Marci meni, da je najpomembneje, da so kreacije, ki so postavljene v skrbno izbrane kozarce, popolnoma usklajene z minimalistično dekoracijo.

Pri Malom és Kacsa torej ne gre za mešanje alkoholnih pijač s sokovi, temveč za združevanje sestavin, ki so spremenjene po okusu in posebnostih.

Uporabljajo kulinarične tehnike, kot so souvidation, tj. „kuhanje” v vroči vodi pri približno 60-70 stopinjah Celzija, fermentacija, tj. fermentacija zelenjave in sadja, ter fino filtriranje, imenovano tudi filtriranje, da bi dobili kristalno čiste in prozorne pijače.

Večina sirupov, ki so bistvo koktajlov, se prav tako proizvaja v podjetju, veliko pozornosti pa se namenja tudi namakanju zelišč in redkejših začimb v različnih kratkih pijačah ter izdelavi likerjev.

Prepričani smo, da se ob vašem obisku lokala Malom és Kacsa noben član družbe ne bo mogel upreti božanski pijači.

In če si želite lepe okolice, vam ni treba iti daleč, saj apartmaji v hotelu Malom és Kacsa ponujajo fantastične razglede in pravo udobje, o katerih lahko več izveste, če kliknete tukaj.

Kontakt:

Malom és Kacsa

2890 Tata, Tópart u. 19.