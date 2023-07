Najboljša poletna sladica: malinov tiramisu (recept)

Hladilni, kremasti, mehki, sadni, lahki… to je le nekaj lastnosti, ki jih povezujemo s poletnimi sladicami. Zdaj vam bomo predstavili poslastico, za katero vse našteto drži. Pripravili smo zelo preprost tiramisu, ki ne potrebuje niti jajc, vendar smo ga obložili z veliko svežih malin, kar mu ne daje le posebnega okusa, temveč tudi bolj dekorativen videz.

Sestavine (za približno 12-15 obrokov)

400 g maskarponeja

400 g smetane za stepanje (min. 30 %)

170 g sladkorja v prahu

1,5 paketa otroškega biskvita (36 kosov)

300 g malin

4 porcije stisnjene kave

2 žlici ruma (lahko izpustite)

Za sirup:

150 ml vode

2 žlici sladkorja

Za postrežbo:

Kakav v prahu

Priprava:

Najprej pripravite sirup: vodo s sladkorjem kuhajte 5 minut, nato jo odstavite.

Zavrite kavo, dodajte 1 žlico ruma in sladkorni sirup ter odstavite, da se ohladi.

V mlačen kavni sirup namočite (ne namočite) fižolove biskvite, s polovico biskvita obložite dno visokega krožnika velikosti približno 27 × 18 cm, drugo polovico dajte na stran in pripravite kremo.

Dobro ohlajeno smetano za stepanje stepite do srednje trdih vrhov in jo do potrebe shranite v hladilniku.

Mascarpone stepite s sladkorjem v prahu, prilijte preostalo 1 žlico ruma in vmešajte stepeno smetano.

Zdaj ste pripravljeni na sestavljanje tiramisuja. Polovico kreme namažemo po otroškem biskvitu in izdatno potresemo s svežimi malinovimi semeni. Pokrijemo s predhodno namočenimi otroškimi biskviti in prelijemo s preostalo smetano. Če želite, da je vaša sladica videti nekoliko bolj ekstravagantno, lahko na vrh tiramisuja s pomočjo vrečke za bezgove kreme pritisnete majhne kepice kreme.

Malinov tiramisu za nekaj ur shranite v hladilniku, najbolje pa je, da ga pustite do naslednjega dne in ga šele nato pojeste. Pred serviranjem ga posujte s kakavom v prahu in pojejte z veliko žlico.

Za recept se zahvaljujemo Melaniji Gál.