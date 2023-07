6 senzacionalen lokal v Budimpešti, kjer lahko uživate v božanskih jedeh z žara in BBQ

Ena za drugo se z dišečega ognja valijo najbolj okusne jedi najbolj vročih poletnih pojedin, ki navdušujejo ljubitelje dimljenega BBQ in žara. Predstavili vam bomo, kam se morate najprej odpraviti, če hrepenite po žaru v glavnem mestu.

Petrol Beer & BBQ

Petrol Beer & BBQ že od svoje ustanovitve v svoje jedi na žaru in BBQ vnaša sveže ideje in drznost. Njihova restavracija József körút ponuja ležerno vzdušje, mladostno vzdušje, jedi BBQ novega vala in kakovostna kraft piva. So oživljeno gastronomsko igrišče, saj ob sobotah ponujajo BBQ brunche, enkrat na mesec pa na dogodkih Urban Grill predstavijo okuse sveta. 20. julija bo debitiral Urban Grill – Steak Edition, do takrat pa, če lahko, pograbite in popijte Petrolovo doživetje!

1085 Budimpešta, József körút 35.

ARAZ

ARAZ, znan po svojih gastronomskih specialitetah in sezonskih dobrotah, se bo med četrtkovim poletnim festivalom spremenil v raj za žar in gin. Intimna večerna zabava z žarom bo potekala na nemoteni notranji terasi restavracije na ulici Dohány, obkroženi z vrvežem mestnega središča. Na teh večerih lahko uživate v široki ponudbi sveže pripravljenih jedi z žara, predjedi, juh, sladic in osvežilnih pijač ter v znižani ponudbi ledeno hladnih koktajlov, začinjenih z ginom. Za lahkotno vzdušje bo poskrbel DJ. Vstopnice za dogodek lahko kupite na spletni strani ARAZ.

1074 Budimpešta, ulica Dohány 42-44.

Jardinette

V senci kostanjevih dreves postrežejo dimljene drobtine, ledeno hladni džini in koktajli z džinom, ki vabijo v Jardinette, priljubljeno vrtno restavracijo na budaškem griču. Vrt restavracije Jardinette je zagotovljeno sproščujoče mesto za sprostitev, zlasti če se želite odmakniti od mestnega hrupa. Nova in razburljiva ponudba vrtne restavracije iz meseca v mesec skrbi za stalne obiskovalce in navdušuje novince, ki se pridejo napolniti z energijo in kaj prigrizniti. V zeleni oazi lahko vsakdo najde nekaj zase, pa naj bo to svinjska priloga, pečena v dimniku, specialiteta ulične prehrane ali osvežilni koktajl ob koncu dneva.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Este11

Če se zabava začne in konča s hrano, je Este11 pravi kraj, če ste v bližini jezera Feneketlen. V senci kostanjev lahko uživate v ledeno hladnih koktajlih, prodornih gin tonikih, lahki glasbi in fantastičnih jedeh z žara. Poletni večeri tukaj gredo z roko v roki z ulovi na žaru, sočnimi mulami, mesom na žaru, zavitim v burgerje, ter svežimi in svežimi lokalnimi vini. Ob petkih najbolj vroče plošče Vinyl Fridays navdušujejo navdušeno občinstvo, vendar je vsak dan v tednu vredno raziskati skrito oazo Újduda.

1113 Budimpešta, Villányi út 14.

Meat Again Grill & Wine

Meat Again Grill & Wine, ki se nahaja eno ulico stran od bulvarja Móricz Zsigmond in trga ALLEE, je razširil ponudbo gastronomskih doživetij v prestolnici. Restavracija goste vabi na kulinarično potovanje, na katerem predstavlja zaklade sredozemske kuhinje. Z grškimi, turškimi, španskimi, italijanskimi, libanonskimi in maroškimi jedmi na meniju lahko gostje odkrivajo okuse in arome teh držav.

Ljubitelji jedi z žara bodo deležni posebne poslastice, saj se meso pripravlja na lesnem oglju, da goste navduši z okusnimi in slastnimi jedmi ter poskrbi za nepozaben obrok.

Brezglutenska in brezlaktozna kuhinja je edinstvena in ponuja jedi brez navzkrižne kontaminacije. Restavracija si po najboljših močeh prizadeva, da bi gostje lahko uživali v obrokih brez skrbi zaradi občutljivosti na hrano ali alergij. Na jedilniku so na voljo jedi brez mesa, veganske jedi in jedi, ki so prijazne do IR, ter jedi brez mlečnih izdelkov, jajc in soje.

Meat Again Grill & Wine pa ne ponuja le izjemne hrane, temveč tudi edinstven koncept prehranjevanja. Restavracija poudarja pomen koncepta deljenja, zato ponuja meni, ki temelji na mezzah in krožnikih z žara. Ta pristop vam omogoča, da si hrano delite in tako ustvarite skupno izkušnjo z odličnimi okusi.

Jedilno izkušnjo dopolnjuje odlična izbira pijač: domači koktajli, impresiven izbor ginov in tonikov ter široka paleta izbranih kakovostnih vin. Poskrbijo tudi za vključitev tujih vin, tako da lahko vsakdo najde pijačo po svojem okusu. Obiščite jih in odkrijte skrivnosti sredozemske kuhinje!

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 2.

Rub & Roll Barbecue

Avtentična restavracija Rub & Roll Barbecue se odlično znajde v vrvežu središča Budimpešte Szent István körút. Medtem ko po bulvarju švigajo tramvaji in avtomobili, vam na terasi restavracije Rub & Roll postrežejo z najboljšim, kar ponuja Teksas. Oceanski in ležerni slog gresta z roko v roki, klasični žar, hrustljavi žar in jedi iz zrezkov pa vas vabijo, da okusite jug. Če se ne morete ustaviti v Teksasu in navaden delovni dan popestriti s svojim najljubšim burgerjem, prelitim s svilnato omako čedar, se prepustite klicu Amerike!

1055 Budimpešta, Szent István körút 13.