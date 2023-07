5 odličnih razstav, ki si jih lahko julija ogledate v Budimpešti

Julija lahko v Budimpešti izbirate med izjemno zanimivimi razstavami, od digitalne senzorične razstave do sveta dinozavrov, ki vas popelje v dobo primatov. Oglejte si svoje najljubše!

Robert Capa, dopisnik

Center za sodobno fotografijo Roberta Cape, ki letos praznuje svoj deseti rojstni dan, v svojem povsem novem razstavnem prostoru gosti prvo stalno razstavo o življenju in delu Roberta Cape na svetu. Edinstvena razstava pripoveduje zgodbo o tragično kratkem življenju legendarnega fotoreporterja madžarskega rodu na 140 fotografijah. Pionirsko delo fotografa, ki je ujel več velikih vojn 20. stoletja, združuje pozdrav stroki in navdušeni javnosti, nova razstava pa ne izpostavlja le Capovega pomena, temveč razkriva tudi redke trenutke v zgodovini.

Capa Központ | Nova stalna razstava | capacenter.hu

Cinema Mystica

Letos poleti bo ekipa novih medijev Cinema Mystica odprla stalni razstavni prostor na znamenitem budimpeškem dvorišču Párisi, ki bo obiskovalce povabil na čutno potovanje skozi 20 edinstvenih interaktivnih digitalnih umetniških instalacij. Razstava v 10 sobah bo vključevala digitalna umetniška dela, nenehno spreminjajoče se projicirane prostore, 3D natisnjene skulpture in kratke filme ter obiskovalcem ponudila neprimerljivo avdiovizualno izkušnjo, saj bo vsakih šest mesecev na nenavadnem mestu na ogled povsem nova razstava.

Párisi Udvar | od 7. julija 2023 | cinemamystica.net

Dinóverzum – Dinozavri oživijo

3.000 kvadratnih metrov velik razstavni prostor dvorane BOK se bo spremenil v prazgodovinsko votlino s 40 primerki najmogočnejših plazilcev v zgodovini planeta v naravni velikosti! Svet dinozavrov bo očaral tudi najbolj pustolovske člane družine, saj bodo na voljo edinstvena VR izkušnja in otroški arheološki program ter trgovina z igračami in kavarna. Če si želite potovati milijone let nazaj, kupite vstopnice prek spleta za katerikoli dan v tednu! Interaktivna razstava dinozavrov je odprta vsak dan od 10. do 19. ure.

BOK Csarnok | 7. julij 2023 | dinoverzum.hu

Hommage – Kulturni migranti

Na Madžarskem rojeni ameriški slikar Sam Havadtoy (Sámuel Havadtőy) je poustvaril slike 11 mojstrov umetnosti 20. stoletja, nastala edinstvena serija pa bo to poletje na ogled v dvorani Pulszky Madžarskega narodnega muzeja. Sodobna dela, ki so postala klasična, so delo vrhunskih umetnikov, ki jih lahko štejemo za kulturne migrante. Havadtoy je dela preoblikoval s svojo značilno čipkasto tehniko in pred njih postavil pokrov, ki ga lahko obiskovalci prosto potegnejo nazaj ali odmaknejo.

Madžarski narodni muzej | do 27. avgusta 2023 | mnm.hu

A Cukiság Faktor

Tema nove začasne razstave Muzeja Ludwig se na prvi pogled zdi presenetljiva, vendar je nič manj kot ljubka. Razstava z naslovom Cukiság Faktor je prva v regiji, ki raziskuje ljubkost kot aktualen vizualni pojav, navdih pa črpa predvsem iz pop kulture – stripov, videoiger in risank –. Čeprav so se značilnosti ljubkosti na Japonskem pojavile že v 17. in 19. stoletju, so postale zares priljubljene v sedemdesetih letih 20. stoletja in se postopoma razširile po vsem svetu. Nova razstava v Muzeju Ludwig prikazuje, kako dejavnik prikupnosti danes uporabljajo sodobni umetniki.

Ludwig Múzeum | do 12. novembra 2023 | ludwigmuseum.hu