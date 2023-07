Barva in okus pristne grške kuhinje v Budimpešti: 5 krajev v mestu, ki vas ne bodo razočarali

Grška kuhinja je veliko več kot le okusen gyros, kar boste kmalu ugotovili, ko si boste ogledali ponudbo v glavnem mestu. Potopite se v svet najokusnejših mediteranskih okusov!

Kerkyra

Kerkyra nas že od leta 2012 navdušuje z najboljšimi girosi v prestolnici in najboljšimi pristnimi grškimi okusi. Če ste se ustavili le za prigrizek, so med predjedmi na voljo grozdni listi, polnjeni z začinjenim rižem, sirove kroglice in paprike feta. Pri večjih pojedinah je glavna zvezda piščančje meso gyro z edinstveno mešanico začimb, ki se lahko postreže v piti ali skledi. Seznam se s tem ne konča, saj lahko izbirate med različnimi mesnimi nabodali in zvitki, prelivi in izvirnimi grškimi pijačami.

1137 Budimpešta, Petneházy u. 37-47.

Taverna Dionysos

Ko boste sedeli med pobeljenimi stenami, kvačkanimi prti, bleščečimi poliranimi tlakovci in barvitimi okni Taverne Dionysos na Donavi, se boste počutili kot v pravljični vasi na majhnem grškem otoku, pa vam sploh ni treba na letalo. In čudeži prave grške kuhinje še povečajo mediteranski občutek, morda nas lahko za trenutek prekine le panorama Donave. V restavraciji, ki deluje že od leta 1993, je na voljo vse, kar si lahko zaželite, od hladne solate s hobotnico in rezin jajčevcev, nadevanih s kremnim sirom, do različnih juh, jedi, pečenih v loncih in ponvah, ter neštetih ribjih jedi.

1056 Budimpešta, Belgrád rkp. 16.

Mazi

Pustite čar romantičnih grških vasic za seboj in se odpravite v sodobnejše vode v restavracijo Mazi, kjer lahko uživate v domačih grških okusih, postreženih v novem valu. Mazi je leta 2022 prejel nagrado za najboljšo grško restavracijo v tujini in v spektakularnih grških kuhinjah grških kuharjev pripravlja poživljajoče grižljaje, od preurejenih morskih sadežev do grških gorskih jedi. Večina sestavin prihaja iz Grčije, meni pa naj bo moška izbira.

1054 Budimpešta, Alkotmány u. 19.

Blue Agori

Blue Agori, ki se izmika stereotipom grške hitre hrane, je postal eden od zakladov madžarskega trga ulične hrane, kjer nas osupnejo kakovostne, prefinjene, bogate in kombinirane jedi. Meso in omake pripravljajo po lastnih receptih, solate so od lokalnih dobaviteljev, sveža zelišča pa uvažajo iz Grčije. Pristne grške okuse lahko okusite na treh lokacijah v Budimpešti, saj je restavracija Blue Agori prisotna na trgu Madách, v baziliki in na Margaretovem bulvarju, vsaka s svojimi lokalnimi specialitetami.

Lokacije: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 4. | 1075 Budapest, Madách Imre út 1. | 1027 Budapest, Margit krt. 62.

Floga Grill

Grško ulično prehrano krepi tudi Floga Grill, pravi mediteranski dragulj v Újbudi. Tudi tu ne smete zamuditi starega dobrega pikantnega gyrosa, zavitega v pito, kroglic falafel in nepogrešljivega tzazikija. Svojo lakoto lahko potešite tudi z obilnimi krožniki mesa, sirov in kozic na ražnju, pečenih na oglju. Za sladokusce je na voljo baklava, ljubitelji žive glasbe pa lahko ob sobotah uživajo v buzukiju.

1117 Budimpešta, Fehérvári út 48.