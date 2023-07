8 odličnih restavracij na obrežju Donave za sproščeno bivanje ob vodi

Kaj si lahko za lahka poletna kosila, poletne večerje in sproščene pijače želite več kot otipljivo bližino Donave in nežen zvok valov?

SHO restaurant, bar & cafe

Restavracija, bar in kavarna SHO, oaza kulinaričnih užitkov BudaPart, ki se nahaja ob jezu Kopaszi, je izpolnila našo najbolj gorečo željo: preprosto se je preselila v SHO BEACH. Do konca poletja bodo čakali na svoje goste, ki bodo uživali v drzni hrani in pijači v še bolj drznem okolju. Odslej lahko na bregu Donave srkate kavo Bagira, poskusite specialitete iz ponudbe ali nazdravite zasluženemu počitku s hladnim koktajlom. Poleg nebeške hrane in pijače so za zaposlene v bližnjih pisarnah na voljo dnevni meni za kosilo ter priročni prostori in storitve za sestanke.

1117 Budimpešta, Buda-part tér 3.

DODO’s Restaurant

Na bregu slikovite Male Donave se skriva pravi dragulj: restavracija DODO’s z vrtom v balinskem slogu, panoramsko teraso in družbo Donave je neprekosljiva. Restavracija in hotel Duna Garden, ki je od središča mesta oddaljena le nekaj minut hoje, je dom restavracije DODO’s, v kateri so visokokakovostne sestavine prerojene v mednarodne jedi in madžarske bistro jedi. Od zgodnjega jutra do pozne noči restavracija DODO’s ponuja gostoljubje za mizami na pomolu Yacht Cluba, kjer se zibljejo čolni in labodi, obsijani s svetlobo, ki prodira skozi sončna jadra.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18/A

Lupa Küllő

Ladijski bar Lupa Küllő, ki se nahaja nasproti otoka Lupa, je odprt od četrtka do nedelje. Ne glede na to, ali so sončna jutra ali poletni večeri, ki jih zaliva dež, na ladji Küllő boste našli zaklade. Márton Keve, šef kuhinje 101 Bistro, svoje goste navdušuje z različnimi ploščatimi kruhki, ki jih spremljajo hladna vina iz ovinka Donave, češka piva in dobrote, kot je sirup iz limoninih orehov. Do njih lahko pridete po kolesarski poti po poplavni ravnici Budakalasi, s čolnom iz vode ali s svojim štirinožnim ljubljenčkom.

2011 Budakaláş, promenada ob Donavi – čoln stoji na ulici Dévér

VakVarjú Csónakház

Na bregu Donave v Pesterzsébetu, le streljaj od mirno tekoče reke in v idiličnem okolju, se nahaja čolnarna VakVarjú Csónakház. Na njenem vrtu boste občutili romantiko narave, divje race in labode, ki se zadržujejo v vodi, medtem ko bodo zvečer na mizah utripale sveče. V tem posebnem vzdušju vam ne preostane drugega, kot da se udobno namestite in sprostite ob bogatem izboru ribjih jedi, domačih jedi in odličnih vin. Ambient čolnarne je popoln, če iščete nepozabno okolje za družinsko ali prijateljsko kosilo ali večerjo.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18.

Nocsak Bár

Bar Nocsak je tik ob bregu Donave odprt vsak dan v tednu za goste, ki si želijo biti blizu vode. Na sončni terasi s pogledom na obrežje strežejo hrustljavega ocvrtega osliča, odličen prostor pa je tudi za ledeno limonado ali ingverjevo pivo z rožmarinom. Nocsak, ki je iz družinskega podjetja prerasel v restavracijo, je prav tako gostoljuben tudi pri kolesu, SUP-u, otrocih in psu. Tudi če iščete hamburgerje, pico in mehki zviti sladoled, ni razloga, da bi šli drugam: ob stalnem toku Donave so prav tako dobri.

1239 Budimpešta, Horgász del 66.

Le Bistro – Kitchen&More

Vzdušje in čudovita okolica Donave v restavraciji Le Bistro – Kitchen&More na jezu Kopaszi sta nekaj posebnega. Tu se prepletajo nitke brezhibnih sestavin in vznemirljivih, na novo oblikovanih okusov, ki gurmane navdušujejo z omamnimi jedmi. Aprila prenovljena restavracija je s svojo živahnostjo in neizčrpno ustvarjalnostjo odlična ne le za lahke večerje, temveč tudi za družinske dogodke, poslovne dogodke in poroke. In kaj več bi lahko ponudil Le Bistro? Seveda nešteto programov, prežetih z glasbo in okusi.

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 4.

PORT Beer & Food

PORT Beer & Food s čudovito panoramo Donave in nebeškimi specialitetami belgijskega piva bo nedvomno poskrbel, da bo vsaka priložnost postala praznična. Belgijski bistro v Budi ponuja izbor mednarodne kuhinje in tradicionalnih madžarskih jedi, ki jih spremlja kar 120 različnih belgijskih piv. Bistro se nahaja v neposredni bližini gradu Buda in bazarja Várkert, vsak dan od poldneva dalje pa vam postrežejo s slastnim kosilom, ob koncu dneva pa se lahko sprostite na njegovi terasi in uživate v kozarcu vina, medtem ko občudujete luči parlamenta in verižnega mostu.

1011 Budimpešta, Halász utca 1.

DR.BBQ

Če ste se vedno spraševali, kje pripravljajo najbolj prekajene jedi, ne iščite več, saj jih boste našli v Soroksárju, na obrežju Donave. Od tam naroča ekipa DR.BBQ, ki mesa željne goste pričakuje z dimljenimi, krhkimi in sočnimi rebrci, vlečenim piščancem, svežimi idejami in veliko ustvarjalnosti. Vsakih štirinajst dni ob sobotah lahko krompirček ne le pomočite v majonezo s slanino in ga pospremite z grižljajem burgerja DR.BBQ, temveč lahko svojo košarico napolnite tudi z najboljšim od najboljšega, zahvaljujoč njihovi kmečki tržnici.

1238 Budimpešta, Meder u. 2.