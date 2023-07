8 hladnih krajev v prestolnici, kamor lahko pobegnete v vročih poletnih dneh

Zbrali smo nekaj parkov, obrežij in pohodniških krajev v Budimpešti, ki so zlahka dostopni iz središča mesta, če se želite izogniti vročini na vroč poletni dan.

Mély-tó

Čeprav jezero v Kőbányi meji na montažne stavbe in novo stanovanjsko naselje, je prava zelena oaza v mestnem vrvežu, čeprav se nahaja v soseski, ki ni ravno blizu naravi. Postavljen je sredi urejenega javnega parka in je meka za ribiče, je pa tudi popoln kraj za polnjenje energije po dolgem in napornem dnevu pod drevesi ob vodi.

Plaža Római-parti Plázs

Edinega brezplačnega kopališča v Budimpešti na Donavi, plažo Plázs na obrežju reke Rome, ne smete izpustiti s seznama ohladitvenih točk v prestolnici. Očarljiva plaža z urejeno obalo in čudovitim naravnim okoljem od 30. junija do 20. avgusta zagotavlja popolno poletno sprostitev, po čofotanju pa se lahko namestite na soncu ali v senci.

Hrib Kis-Sváb-hegy

Hrib Kis-Sváb, ki je zlahka dostopen z avtobusom iz središča mesta, je vreden ogleda že zaradi čudovitih civilnih vil, poseben bonus pa je, da je na vrhu med številnimi stavbami majhna zelena površina, obdana z drevesi. Med drugo svetovno vojno so ga uporabljali kot protiletalski bunker, nato pa so na vrhu ustvarili parkovni gozd, ki so ga zasadili z redkimi in zaščitenimi vrstami rastlin in je zdaj zaščiteno območje. V parku, do katerega je iz središča mesta mogoče priti v 10 minutah, je veliko senčnih kotičkov in nenazadnje slikovit razgled na mesto.

Epreskert

Če ste v središču Pešte in vam je Városliget že dolgočasen, se odpravite na Epreskert, znan tudi kot pokopališče kipov, kjer lahko sedite na senčnih klopeh in uživate v čudovitem razgledu. Na vrtu s posebnim vzdušjem so bili v 70. letih 19. stoletja različni ateljeji, od leta 1921 pa je del sedanje Madžarske univerze za likovno umetnost, kjer so zdaj kiparski in slikarski ateljeji. Park s povsem naključno razporejenimi starimi in novimi skulpturami je odličen kraj za sprostitev ali hladen sprehod v nadrealistični okolici.

Zaliv Hárosi-öböl

Nekaj minut od mestnega vrveža in le nekaj metrov od tlakovane obale boste našli čaroben, manj znan kraj, kjer vroč asfalt zamenja resnično divje in neokrnjeno okolje. Pravljični zaliv Hárosi se nahaja na območju Budatéténya in čeprav je priljubljen med ribiči zaradi pestrega in bogatega staleža rib, je odlična destinacija ne le zanje, temveč tudi za tiste, ki si želijo napolniti baterije v senci dreves in sredi naravnega ptičjega petja.

Hűvösvölgyi Nagyrét

Hűvösvölgyi Nagyrét je idealna destinacija za piknik ali le malo sprostitve v mehkem naročju narave, dobra izbira pa je tudi, če želite ležati v objemu gozda ali na travniku, ki ga pred žgočim soncem varuje krošnja dreves. Trije hektarji zelenih površin so že od nekdaj priljubljeni med pohodniki: lokacija naselja Nagyrét, ki se nahaja med hriboma Fazekas in Hárs, je privabila številne prebivalce, ki so se umaknili iz mestnega vrveža. V preteklosti je bilo na tem območju razstavišče, z leti pa se je vse bolj vključevalo v spodbujanje rekreacije in zdravega načina življenja, saj je bilo zgrajeno rokometno igrišče, pozneje pa tematsko igrišče, na katerem lahko najmlajši skozi igro in skulpture spoznavajo lokalno floro in favno.

Vrt Károlyi

Vrt Károlyi je za prebivalce prestolnice, še posebej za tiste, ki živijo na območju Astorije, čudovita destinacija skozi vse leto in dobra izbira tudi, če si želite privoščiti hladen oddih po celodnevnem tekanju po mestu. Čudovit javni park je pravi otok miru v betonskem morju središča Pešte, klopi pod hladilnimi drevesi pa so kot nalašč za srkanje kave iz kavarn na bližnjih ulicah.

Japonski vrt Zugló

V mestu Zugló boste našli pravi zaklad z dolgo zgodovino. Japonski vrt, ki so ga tu odprli v začetku 20. stoletja, je bil prvi tovrstni vrt v državi, v tridesetih letih 20. stoletja pa naj bi ga občudoval celo japonski prestolonaslednik, ki je v znak hvaležnosti vrtu podaril lesene planike. Park, ki je z leti propadal, je bil pred kratkim obnovljen v svojem nekdanjem sijaju in je spet eksotična zelena oaza.