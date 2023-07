Vznemirljiva sprehajalna pot za odkrivanje najnovejših mini skulptur Mihályja Kolodka

Z veseljem ugotavljamo, da letos po zaslugi umetnika Mihályja Kolodka ne manjka mini skulptur. Umetnik je svoje oboževalce letos razveselil s skoraj pol ducata novih del, ki smo jih za vas pripravili na poti, ki jo lahko prehodite z javnim prevozom in kratkim sprehodom.

Füles

Marca 2023 se je najnovejše delo Mihályja Kolodka pojavilo na ograji stopnišča Müpa Budapest, ki je praznovalo 18. rojstni dan. Umetnikove bronaste slušalke na ograji se imenujejo Füles. Delo ni le priložnostno, temveč je izjemno tudi po svojem sporočilu in oblikovanju. Vse ljubitelje glasbe in kulture spodbuja, naj pustijo slušalke in vsakdanje skrbi zunaj, saj je vstop v Müpo Budimpešta glasbeno doživetje, kakršnega še ni bilo. In če to še ni dovolj, kip prekipeva od glasbe: 15 glasbenih del, med katerimi so dela Beethovna, Richarda Straussa, Palya Bea in Avishaija Cohena.

1095 Budimpešta, Komor Marcell u. 1.

Usanka se vrača

Maja je voda na obalo „izstrelila” prav posebno Kolodkovo stvaritev. Zgodba se je začela novembra 2019 na Trgu svobode: bronasta usanka, ki počiva na častni blazini, je bila postavljena na ograjo na pol poti med ulicama Vécsei in Honvéd. To je bila usanka, ki je bila najprej odstranjena s sekiro in nato vržena v Donavo. Tri leta in pol pozneje, maja, se je na bregu Donave pojavila usanka z žabjimi nogami, kar je bil bravurozen odziv umetnika. Pokrivalo, ki se je vrnilo iz pene Donave, počiva na kamnitem stopnišču za središčem za obiskovalce parlamentarne hiše, tik ob Donavi.

1055 Budimpešta, id. Antall József rkp.

Naprej v preteklost

Siv februarski dan v letu je Mihály Kolodko polepšal, ko je na postaji Keleti pustil svojo najnovejšo mini skulpturo. Tokrat je glavni junak zgodbe majhen avtomobil, ki je zelo podoben trabantu in pozdravlja obiskovalce, ki čakajo in hodijo pred postajo Keleti. Umetnik je svojemu delu dodal tudi kanček igrivosti, saj je posebnost avtomobila ta, da se njegova streha lahko odpira in spušča. Tako kot vozilo DeLorean iz filma Nazaj v prihodnost tudi domiselno ime mini skulpture hitro dobi smisel.

1087 Budimpešta, železniška postaja Keleti

Garfield

Naš najljubši leni maček je v javnosti debitiral 19. junija 1978, ko je bilo objavljenih prvih nekaj okvirjev stripa Jima Davisa. Michael Kolodko ni pozabil na to prelomno obletnico, od katere letos mineva 45 let. Na zadnji ograji Univerze za veterinarsko medicino na ulici Dembinszky se je 19. junija z znanim nasmehom na obrazu pojavila njegova barvita umetnina Garfield.

1071 Budimpešta, Dembinszky u. 32.

Pujsek

Prav tako junija 2023 je pravljični lik, ki je opredelil otroštvo mnogih izmed nas, dobil miniaturni kipec. Tako je Mihály Kolodko obeležil rojstni dan Frigyesa Karinthyja, ki je pomagal pri izdaji Medvedka Puja v madžarščini. Ob tej priložnosti je nekdanje rojstno mesto pisatelja in pesnika dobilo čast, da se je drobni medvedek oprijel satovja. Medvedek Pujsek je z družino povezan na več načinov: grobi prevod knjige je naredila Karinthyjeva sestra Emilija, Karinthy pa je pozneje delal po njem. Verjetno pa ni skrivnost, da je priljubljeni medvedek podedoval ime po Emiliji, ki je imela vzdevek Miki.

1071 Budimpešta, Damjanich u. 27.

Drakula

Konec našega potovanja tokrat zaznamuje mestni park, kjer v senci gradu Vajdahunyad že od maja bere kip Drakule, ki ga upodablja Béla Lugosi. Čeprav umetnik še ni potrdil, da je to njegovo ročno delo, je na drobnih detajlih tega čudovitega umetniškega dela viden njegov podpis. Ko se sprehajate mimo kipa Hunyadi, lahko najdete drobnega Drakule, ki mu visijo noge. Zanimivo je, da to ni prvo delo, ki upodablja Belo Lugosija na tem območju. Dolgo je bila zgodovina igralčevega doprsnega kipa zavita v tančico skrivnosti, pred kratkim pa je bila skrivnost razkrita: kip Drakule je ustvaril nemški kipar Hartmuth Zech.

1146 Budimpešta, Vajdahunyad stny.