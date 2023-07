Obiskali smo zdaj že skoraj popolnoma prazno in skrivnostno budimpeško klet

Mnogi se morda ne zavedajo, da se pod mestom Kőbánya nahaja fascinanten kletni sistem, katerega zgodovina sega v leto 1700 in je dolg več kot 30 kilometrov.

Monumentalni kletni sistem kamnoloma, ki obsega 180.000 kvadratnih metrov in poteka pod X. okrožjem, v svojih obsežnih stenah skriva številne zanimive zgodbe.

Podzemni hodniki so se nekoč uporabljali za shranjevanje hrane, ledu in alkoholnih pijač, idealni pa so bili tudi za določene postopke pri varjenju piva.

Med drugo svetovno vojno so ga uporabljali kot zaklonišče, v njem pa so bile tudi tovarne letal.

Tu so pridobivali tudi apnenec za različne javne in zasebne stavbe v prestolnici. Med drugim tudi nosilna konstrukcija Lánchíd in Margit híd, gradbeni material Halászbástya, Citadella in Operne hiše so prav tako zasluge surovin, pridobljenih od tu.

Danes se del kleti uporablja kot skladišče, velik del pa je popolnoma prazen, zato je idealen prostor za snemanje posnetkov in filmov, občasno pa tudi za tekaške in kolesarske dirke.

Zato je vredno izkoristiti priložnost in se udeležiti razburljivega vodenega ogleda tega zanimivega kraja ter izvedeti še več o njegovi preteklosti.

Ogled kleti je dvakrat letno brezplačen, če se želite pridružiti vodenim ogledom, pa za več informacij kliknite TUKAJ.

Pomembno je, da s seboj prinesete topla oblačila in trpežne čevlje, saj je lahko tudi poleti v prehodih zelo hladno.