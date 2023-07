10 brezplačnih plaž v Budimpešti in njeni okolici, če se želite brezplačno razmigati

Ni dvoma, da je najboljši protistrup za mestno vročino prijetno, osvežujoče pljuskanje. Zato smo pripravili seznam 10 brezplačnih plaž v Budimpešti in njeni okolici, na katerih se lahko brezplačno pocrkljate in razmigate.

Brezplačna plaža Dunakeszi

Brezplačna plaža Dunakeszi bo to poletje postala pravi kopalni raj. Letos se lahko v valovih pod hladno senco dreves ne le kopate, temveč si lahko izposodite tudi kajake, kanuje in SUP-e, ki so opremljeni z rešilnimi jopiči. Za varnost poskrbijo kamere in nadzor na plaži. Sanitarije so poleti odprte od 9.00 do 21.00, za tiste s psi pa je na plaži na voljo poseben prostor.

2120 Dunakeszi, Duna sor 3.

Odprta plaža Dunabogdányi

Čeprav je plaža na prostem Dunabogdányi zelo priljubljena, je zgodnji odhod na plažo na prostem odličen kraj za celodnevno sprostitev in kopanje. Na urejeni in dobro vzdrževani plaži so boje, ki označujejo globino vode, peščena obala s prostori za piknike, stranišča, tuši in otroško igrišče. Za avtomobile je na voljo brezplačno parkirišče. Plaža je prijazna družinam, v bifeju Mosquito pa občasno potekajo brezplačni koncerti.

2023 Dunabogdány, Strand u 5.

Plaža Római-parti Plázs

Edina in zasluženo priljubljena plaža na prostem ob Donavi v Budimpešti pričakuje prebivalce prestolnice, ki se želijo ohladiti na bregu reke Rome. Plaža Plázs, ki se odpira že tretjo sezono, je letos odprta od 30. junija do 20. avgusta, plaža pa je čista in urejena ter kakovost vode se redno spremlja. Reševalci iz vode in označevalne boje na plaži bodo poskrbeli za varno in prijetno preživljanje časa. Na plaži so na voljo brezplačni ležalniki, pitna voda, sanitarije, previjalnice in tuši.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.

Vrh otoka Kisoroszi

Za naziv najlepšega kraja v zavoju Donave se poteguje veliko krajev, in če je nekaj gotovo, se bo za to nagrado potegoval Szigetcsúcs v Kisoroszi. Čeprav Szigetcsúcs, ki se nahaja na severnem koncu otoka Szentendrei, nima uradne odprte plaže, kopanje na tem območju ni prepovedano. Ne samo, da je postopno poglabljajoča se, prijetna in kakovostna voda tu fantastična, ampak tudi razgledi in vzdušje so neprekosljivi. Prodnato območje, posejano s senčnimi drevesi, je na primer kot nalašč za kampiranje.

Plaža na prostem Verőce

Verőce je kraj, ki ga je vredno raziskati, ne nazadnje pa tudi njegova lepo urejena plaža, ki je bila v zadnjih letih obnovljena v več fazah. Če se želite kopati v reki v ovinku Donave, je odprta plaža Verőce odlična izbira. Na voljo so številne oblike rekreacije, otroško igrišče in igrišče za odbojko za tiste, ki se želijo razgibati. Na srečo vam ni treba daleč od ležalnikov za majhen prigrizek in nekaj kepic sladoleda, ki blaži vročino.

2621 Verőce, Árpád út 5-7.

Odprta plaža Szigetcsép

Prijetno plažno vzdušje vas čaka na odprti plaži Szigetcsép, majhnem območju na bregu reke Ráckevei-Donava. Plaža je odlična destinacija za vse, ki se želijo sprostiti, kopati in uživati v divji pokrajini, vendar pazite na hitro poglabljajočo se vodo. Poleg dobrega pljuskanja so na voljo tudi igrišča za nogomet in odbojko, kjer se lahko sprostite, ne bo pa vam treba skrbeti tudi, kje si napolniti baterije, saj je na plaži tudi okrepčevalnica.

2317 Szigetcsép, katastrska številka 018/40

Odprta plaža Surányi

Najlepši počitniški raj je obala Donave Surányi, kjer je na prodnati obali na voljo tudi odprta plaža. Gre za priljubljeno počitniško destinacijo, vendar je treba opozoriti, da podobno kot na plaži Szigetcsúcs v Kisoroszi tudi tu ni označenega območja, zato je kopanje na lastno odgovornost. Voda na plaži se stalno poglablja, v bližini pa sta trgovina in okrepčevalnica, ob koncih tedna pa tudi tržnica.

Odprte plaže v mestu Göd

Ob Donavi v mestu Göd je več plaž. Na koncu ulice Béke út na donavski strani se 300 metrov razteza plaža Alsógöd. Voda se postopoma poglablja, obala je prodnata in na njej je veliko senčnih kotičkov za sprostitev. Kopališče, okrepčevalnica in rekreacijski objekti omogočajo prijetno bivanje. Enako pa velja tudi za odprto plažo na koncu Donavske ceste v Zgornjem Gödu, ki sprejme vse, ki so pripravljeni na čofotanje, na voljo pa je tudi izposoja kajakov, kanujev in koles. Vendar se Göd ne ustavi pri tem: prav tako poseben je peščeni otok v Gödu. Ime je posrečeno zaradi peščene obale, na katero lahko glede na nivo vode stopite z nogami na suhem ali morda celo do kolen v vodi. Vendar se je vredno potruditi, saj divja pokrajina in razgled odtehtata vse.

Plaža Postás, Szentendre

Plaža Postás nedaleč od očarljivih, tlakovanih in vijugastih ozkih ulic mesta Szentendre vabi na brezplačno kopanje in osvežitev. Plaža ima peščeno obalo, voda se hitro poglablja, kot nalašč za sprostitev in rekreacijo. Na voljo so okrepčevalnica, garderobe in tuši, zato vam ni treba zamuditi prijetne osvežitve.

Odprta plaža Horányi

Še en biser na otoku Szentendre, ta plaža je odprta vsak dan od 7. do 20. ure in je odličen kraj za kopanje. S peščeno in prodnato obalo pod nogami je resnično čudovit kraj za sprostitev. Odlična kakovost vode in pogoji za udoben počitek so popolni, zato ni dvoma, da je Horány vreden obiska tudi zato, da pobegnete pred vročino. Za tiste, ki imate psa, je območje s plovci odličen kraj za aktivno rekreacijo.

2015 Szigetmonostor, Nagyduna stny. 89-90.