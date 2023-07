Serija brezplačnih koncertov osvaja najlepša prizorišča na prostem v Budimpešti

Program Zenélő Budapest bo ponovno osvojil najlepša zunanja prizorišča v mestu in navdušil občinstvo z brezplačnimi koncerti.

To poletje v Budimpešti ne bo manjkalo brezplačnih glasbenih koncertov! Koncerti Zenélő Budapest bodo tudi tokrat potekali na prostem, v senci ikoničnih stavb, nagovarjali ljudi na ulici in navduševali čim več starostnih skupin.

Prvi letošnji brezplačni koncert bo 7. julija ob 19.00 na terasi kulturnega salona Hegyvidék, na njem pa bo zvenela glasba swinga in dixielanda. Nato se bo na terasi do 11. avgusta zvrstila vrsta izjemnih umetnikov in 9 vrhunskih nastopov.

Dobra novica je, da po debitantskem koncertu ne bo treba dolgo čakati na naslednje koncertno doživetje: 9. julija bodo pihalci v husarskih uniformah od 18. ure dalje koncertirali na dvorišču Budavári Csikós.

Serija brezplačnih koncertov v prestolnici poteka že 8 let in je deležna neomajnega navdušenja. Letos bo potekal na štirih prizoriščih v mestu, obiskovalci pa bodo lahko obiskali kraje, kjer še niso bili.

Za najnovejše informacije o koncertih lahko spremljate stran Zenélő Budapest na Facebooku in njihovo spletno stran.