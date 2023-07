7 vodenih sprehodov v juliju in avgustu, če želite poleti odkrivati skrivnosti prestolnice

Če je kdaj čas, da ostanete v zaprtih prostorih, je to poletje: skrivnosti prestolnice čakajo, da jih odkrijete v juliju in avgustu!

Eklektični Erzsébetváros

Erzsébetváros bo 7. julija na dvournem ogledu mesta pokazal svojo eklektičnost. Sprehod, organiziran v okviru kraljevega dne, bo radovednim udeležencem pokazal, koliko edinstvenosti in raznolikosti se skriva v zaporedju stavb v mestnem središču pod okriljem Erzsébetvárosa. Brezplačni sprehod bo vodil László Bóka B. Bóka, prijavite pa se lahko na spletni strani csányi5@eromuvhaz.hu.

Sprehod je načrtovan za 7. julij.

100 let pravljic – sprehod skozi zgodovino parkov in gledališča v Városmajorju

Na vznemirljivem vodenem sprehodu boste v mestni hiši odkrili skoraj 100 let pravljic. V prvem javnem parku prestolnice bo vsak petek v juliju in avgustu potekal redni program. Na sprehodu bo predstavljena zgodba o kinu Park, ki je bil odprt leta 1922, in gledališču, ki mu je sledilo. Drevesa vam bodo pripovedovala o legendah parka in govoricah tega območja, odkrili pa boste tudi skrivnosti župnijske cerkve Srca Jezusovega v mestu in njenega ločnega stolpa.

Sprehod je predviden 7., 14., 21. in 28. julija ter 4., 11., 18. in 25. avgusta.

Razgled na bunker

22. julija bo na tristranskem hribu potekal izjemno zanimiv sprehod po zgodovini mesta. Nedvomno se z vrha te priljubljene pohodniške točke ponuja eden najlepših razgledov na Budimpešto, vendar pa je hrib še veliko več kot to. Vse podrobnosti boste spoznali med dvournim sprehodom, na katerem bo dobrodošel tudi vaš pes na povodcu. Odvisno od terena boste morda želeli nositi pohodniške škornje ali pohodne čevlje.

Datum sprehoda: 22. julij.

Kako so živeli: slavni domovi – slavni prebivalci

23. in 27. julija bo v Pasaretu potekal pustolovski kulturnozgodovinski sprehod, za katerega bo poskrbela ekipa Delavnice hoje. Domovi slavnih prebivalcev bodo razkrili svoje skrivnosti, 130-minutni sprehod pa bo omogočil vpogled v vsakdanje življenje velikanov, ki so nekoč živeli v Pasarétu. Ne bo manjkalo vznemirjenja, veselja in zgodb, našli pa boste tudi odgovore na vprašanja, kot so, kje so prava „Vrata” iz romana Magde Szabó, kje je bil napisan Potnik in luna in kje je Pál Jávor gojil svoje vrtnice.

Sprehod bo potekal 23. in 27. julija.

V mestu se govori, da je…

28. julija celo Buda, ki je prej veljala za nedolžno, razkrije svoje temne skrivnosti in pokaže, da tudi v najbolj mirnih soseskah, ko pade noč, strašijo sumljivi liki. Predstavljajte si razburljiv 2-urni sprehod po budimpeških kriminalnih zgodbah in govoricah. Priporočamo ga vsem, ki so radovedni glede najglobljih kotičkov podzemlja ali želijo potešiti žejo po kriminalnih zgodbah. Sprehod je priporočljiv za otroke, starejše od 12 let.

Sprehod bo potekal 28. julija, 12. avgusta in 25. avgusta.

Csepel: pod urokom ustvarjanja

6., 13. in 27. avgusta se bodo za javnost odprla namišljena vrata Csepelskih tovarn. Ob prehodu pod legendarnim znakom Csepelskih tovarn se bo razkrila zgodovina tovarniškega mesta Csepel, ki razkriva svoje skrbno varovane skrivnosti, med drugim bolnišnico Bauhaus, elegantno stanovanjsko sosesko in secesijsko gledališče. Skoraj triurni sprehod je priložnost, da se potopite v zapuščino Manfreda Weissa, brez katerega ne bi nastalo eno največjih industrijskih podjetij v Evropi.

Sprehod poteka 6., 13. in 27. avgusta.

Ko Sindibad naroča – literarni mulat

13. avgusta bo vsakdanje življenje Óbude na prelomu stoletja zaživelo za vse, ki se bodo udeležili vodenega sprehoda z delavnico sprehajanja. Dvourni sprehod po okrožju Krúdy vas bo popeljal do pomembnih krajev v pisateljevem življenju. Sprehod bo vključeval tudi kavarno Korona, restavracijo Kéhli, pisateljev nekdanji dom in neponovljivo vzdušje takratnih gostiln.

Sprehod bo potekal 13. avgusta.