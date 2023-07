7 nepogrešljivih stvari, ki jih lahko počnete v Budimpešti v deževnih in oblačnih poletnih dneh

Letošnje poletje je sezona nepredvidljivega vremena, zato smo se odločili, da pripravimo nekaj zanimivih dejavnosti v Budimpešti, da vam v prestolnici ne bo dolgčas niti v deževnih ali oblačnih dneh. Poletje je tu, zato ga preživite aktivno!

Cat Museum Budapest

Mračno poletno vreme ne pomaga, če imate prikupne mačke, ki čakajo, da jih vzljubite, kot v Cat Museum Budapesti! V muzeju – v strogem skladu s pravili muzeja – lahko poleg božanja mačkonov le-te tudi brezplačno hranite z nagradno hrano na mizah. Po druženju z njimi si lahko ogledate posebno galerijo slik in mačjih predmetov ter spoznate skrivnostni svet mačk.

Najnovejši dragulj galerije je levja glava s tehnologijo AR, ki jo je mogoče oživiti na dva načina z uporabo filtrov, naloženih na strani Instagram Cat Museum Budapesti. In to še ni vse: za uspešno opravljen kviz boste prejeli darilno vrečko. Na voljo je tudi avdio ogled v angleškem in madžarskem jeziku ter projekcija filma in kotiček za sprostitev, da bo vaš obisk popolno doživetje.

1054 Budimpešta, Vadász utca 26.

Magic Rooms

Nova generacija budimpeštanskih sob pobega, ki so bolj spektakularne kot kdaj koli prej, ekipa Magic Rooms ponuja pustolovcem izbiro desetih različno tematsko obarvanih sob. V sobah, ki jih lahko dokončate v največ 60 minutah in vas popeljejo skozi več prostorov, se namesto običajnih ključavnic in ključavnic uporabljajo uganke, skrita vrata in skrivne sobe, odgovor pa je veliko bližje, kot si mislite. Bi se radi udeležili naloge na temo Harryja Potterja ali pa vas bolj privlači tema Kata, Jumanji ali Vojne zvezd? V vsakem primeru vam ne bo dolgčas!

1065 Budimpešta, Zichy Jenő utca 27.

A cukiság faktor – Razstava v Muzeju Ludwig

Najnovejša razstava v muzeju Ludwig se imenuje A cukiság faktor in z različnimi umetniškimi deli raziskuje vse večje zanimanje za pojav ljubkosti v sodobni umetnosti. Prvi znaki ljubkosti so se pojavili na Japonskem v 17. in 19. stoletju, pozneje pa so se razvili v globalni vizualni trend, ki je sestavni del našega vsakdana (emojiji, gifi, logotipi, oglasi). Toda čemu dolguje to naraščajočo priljubljenost? To izveste na razstavi, ki bo odprta do 12. novembra!

1095 Budimpešta, Komor Marcell utca 1.

Locked Room in AROOM

Nova generacija sob pobega v Locked Room in AROOM lahko poskrbi, da bodo tudi deževni dnevi razburljivi! V sobi Locked Room na ulici Mihály Székely lahko preizkusite šest pustolovskih iger, v sobi AROOM na ulici Király pa še šest drugih, zato se bo zagotovo našlo nekaj, kar bo navdušilo vsakogar. Poleg tega se lahko to poletje udeležite fantastičnega potovanja s posebnim potnim listom sobe pobega, ne glede na to, ali potujete v paru, z družino ali s prijatelji. Zberite vse nalepke in v končni igri prejmite res super darilo! Poleg tega se lahko študenti udeležijo vseh 12 pustolovskih sob pobega po znižani ceni.

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budimpešta, Király utca 14.

Puppychino

Ko se vreme spremeni v deževno, nam naših kužkov ni treba pustiti doma. Kavarna Újlipótváros pa ni le psom prijazen lokal, temveč lahko v njej spoznate celo člana zavetišča za pse Budaörs, ki ga lahko po božanju in božanju posvojite. Naši lastni kužki bodo zagotovo uživali v družbi, pa tudi v pasjih dobrotah, ki so na voljo na kraju samem. Na voljo bodo tudi odlična kava, domači sendviči in pecivo za (ne le) lastnike.

1133 Budimpešta, Pozsonyi út 52.

Mandarin Grill & Hotpot

Če na deževen dan iščete resnično pristne azijske okuse, se odpravite v restavracijo Mandarin Grill & Hotpot v okrožju X. V tem posebnem lokalu, okrašenem s cvetočimi češnjami, lahko izbirate med več deset vrstami kitajske hrane in pijače, zato ni možnosti, da bi odšli s praznimi usti. In če nas boste poslušali, morate poskusiti hotpot, kjer lahko sestavine sami skuhate v loncu z juho, ki vre sredi mize. To je popolno okusno doživetje, ki bo polepšalo še tako siv dan.

1107 Budimpešta, Jegenye utca 19/a

Hiša madžarske glasbe

Ne glede na to, ali vas zanimajo glasba, kultura ali filmi, čudovita, sodobno oblikovana Madžarska hiša glasbe ponuja celoletni program zanimivih dogodkov. Njihova stalna razstava Zvočne razsežnosti z interaktivnimi elementi obiskovalce vabi na neponovljivo glasbeno potovanje, ustvarjalni zvočni prostor pa vas vabi k igrivemu raziskovanju zvokov. Ne smemo pozabiti na številne glasbene dejavnosti, ki bodo na voljo vse poletje, in vrtni kino, če si želite filmskega doživetja. Skratka, pred prihodom si oglejte spletno stran MZH in zagotovo boste našli nekaj, kar vam bo ustrezalo!

1146 Budimpešta, Olof Palme stny. 3.