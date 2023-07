6 fantastičnih brezplačnih koncertov v Budimpešti, na katerih lahko to poletje uživate na prostem

Za lep poletni večer ni nič boljšega kot koncert pod zvezdami, in če ga lahko brezplačno uživate v središču mesta, je to še dodaten bonus!

Glasba na prostem

Madžarska hiša glasbe vsako soboto ob 10.30 ponuja zanimive koncerte, predstave in delavnice na odprtem odru ob stavbi v mestnem parku. Program bo vključeval najrazličnejše glasbene zvrsti, od jazza, madžarske in afriške ljudske glasbe do klasične glasbe, na njem pa bodo nastopili številni nadarjeni umetniki, ki bodo debitirali pred občinstvom. Nastopi bodo potekali v različnih oblikah, vključno s koncerti, predstavitvami plošč, gledališkimi predstavami, delavnicami izdelovanja instrumentov, glasbenim lutkarstvom in interaktivnim pripovedovanjem zgodb.

11146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 3.

Poletni koncerti v parku Szent István

To poletje bo za vse, ki se bodo sprehajali po parku Szent István v 13. okrožju, pripravljeno posebno doživetje, saj organizatorji serije koncertov pripravljajo vrsto izjemnih dogodkov. Čeprav bo v središču vseh dogodkov glasba, bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji literature: Anikó Für bo med drugim recitirala verze največjih madžarskih pesnikov, Lia Pokorny bo izvedla glasbeni večer, Erika Náray in Krisztián Nyáry bosta pripravila literarni nastop, Péter Kálloy Molnár pa bo imel koncert.

Glasbeni večeri na trgu Ferenc

Vsak četrtek zvečer od 6. julija do 10. avgusta lahko ljubitelji glasbe uživajo v brezplačnih koncertih v osrčju četrti IX, na zelenem in prijetnem trgu Ferenc. Nastopi, ki se začnejo ob 18. uri, potekajo v organizaciji Kulturnega centra Ferencváros, program pa je bil skrbno sestavljen, da bi javnosti ponudil raznolik repertoar. Poleti lahko uživate v vznemirljivi in vpadljivi glasbi zasedb Pacsek-Radics-Neményi Trio, Transz Kalahári, Kaczander Nóra, Flanger Kids, Méhek in Butterfly Effect.

Kvadratne melodije v mestu Józsefváros

Vse poletje lahko vsak teden do oktobra na različnih koncih mesta Józsefváros uživate v živi glasbi. Vedno bogatejši spored dogodkov vključuje vse glasbene stile, tako da boste zagotovo našli svojo najljubšo, od pristne romske glasbe do popularnih melodij in pop uspešnic, ki jih pogosto spremlja ples. Na prireditvi bodo nastopili tudi skupina Gipsy Wamp, ena najstarejših premier v okrožju, Lajos Gabora s svojo skupino in Ilona Rupa, ki je bila več kot 10 let glavna pevka 100-članskega ciganskega orkestra.

Koncerti Tér-Zene

Letos bo v središču prestolnice, na Kossuthovem trgu, obkroženem z znamenitimi stavbami, potekal izjemen niz glasbenih dogodkov. Na odru pred poslopjem parlamenta bodo nastopile različne glasbene skupine, ki bodo predstavljale širok spekter žanrov, od swinga do akustične lahke glasbe in jazza.

Glasba v Budimpešti

V okviru programa Glasba v Budimpešti lahko vse poletje uživate v brezplačnih koncertih na prostem po vsej prestolnici. Odkrijte čarobnost žive glasbe v senci znamenitih stavb na najlepših lokacijah v mestu. Letos bo poseben niz dogodkov potekal tudi na terasi kulturnega salona Hegyvidéki, kjer bodo nastopili vrhunski umetniki.