20 brezplačnih poletnih programov v Budimpešti julija 2023

Prestolnica za julij pripravlja veliko super brezplačnih programov, vključno s koncerti, filmskimi projekcijami na prostem in mestnimi sprehodi. Izberite!

Római-parti Plázs (30. junij – 20. avgust 2023)

Na seznamu ohladitev prestolnice ne sme manjkati edino brezplačno donavsko kopališče v Budimpešti Római-parti Plázs. Prijetna plaža z urejeno obalo in čudovitim naravnim okoljem zagotavlja popolno poletno osvežitev od 30. junija do 20. avgusta, po čofotanju pa se lahko namestite na sončnem ali senčnem delu.

Hyppolit in drugi (5. julij 2023)

Virág Benedek Ház v Tabánu gosti brezplačen glasbeni večer Hyppolit et al. Na programu, ki se bo 5. julija začel ob 6. uri, bosta melodije oživela operni pevec Gábor Dániel in šansonjer Bori Orbán.

Sunset Tunes – Jónás Vera (6. julij 2023)

Duo Jónás Vera bo 6. julija stopil na oder Mad Garden Buda v sklopu brezplačnega koncertnega cikla Sunset Tunes, ki poteka vsaka dva tedna. Čas koncerta je prilagojen začetku sončnega zahoda, zaradi česar je glasbena izkušnja, ki jo posreduje formacija Vere Jónás in Sziló Várnai, še toliko bolj posebna.

Kraljev dan (7. julij 2023)

7. 7. bo Budimpešta praznovala VII. najbolj kraljevska ulica okrožja, ulica Király, ki povezuje Terézváros in Erzsébetváros. Postaje celodnevne programske kavalkade bodo na dobro vidnih sosedskih ulicah; pričakujete lahko koncerte, skupnostne slike in razstave na prostem.

Eklektični Erzsébetváros – lokalni zgodovinski sprehod (7. julij 2023)

7. julija bo Erzsébetváros pokazal svojo eklektičnost na dvournem ogledu mesta. Sprehod, organiziran v okviru Kraljevega dneva, radovednim udeležencem pokaže, koliko edinstvenosti in raznolikosti se skriva pod okriljem Erzsébetvárosa v stavbah v središču mesta, ki se vrstijo druga za drugo. Brezplačni sprehod vodi László Bóka, na katerega se lahko prijavite na e-naslovu csányi5@eromuvhaz.hu.

KoreaON – Korejski kulturni festival (7.–8. julij 2023)

Med 7. in 8. julijem vas Korejski kulturni center na Frankel Leó útu tudi letos pričakuje s pestrim programom. Od najmlajših do najstarejših lahko vsak najde nekaj, v čemer lahko uživa v raznoliki korejski kulturni kavalkadi. Udeležba na programih je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava.

Fábián Juli Utcabál (9. julij 2023)

Budimpeštanski park se 9. julija pokloni ikoničnemu jazz in pop pevcu Fábiánu Juliju. Ko smo že pri tem, gre za pevkin rojstni dan, ki ga želita s svojimi oboževalci proslaviti na dostojen način in se tako spomniti glasbene dediščine Juli, ki je zaslovela s svojim posebnim glasom in edinstveno tehniko petja.

AUFEST (14. julij 2023)

Serija poletnih programov na prostem, ki je postala tradicionalna, daje priložnost, da se predstavijo predvsem mladi, nadebudni izvajalci, z žanrsko pestrostjo, ki je v zadnjih letih postala uspešna. En večer v mesecu – trije naenkrat, vedno lepši XIII. v okrožnem parku ali na promenadi – občinstvo lahko sreča izvajalce zabavnih žanrov – kot so glasba, petje, ples ali uglasbene pesmi. Programi, ki se začnejo ob 6. uri, obiskovalcem obljubljajo resnično sprostitev brez oblačka v prijetnih poletnih večerih.

Izvajalci:

Jászai Mari tér: Marton Viki (pop pevec z dvema kitarama)

László Kubala park: Viki Názár & Szabi Dörnyei Duo (jazz-pop vokal-kitara)

Park Jánosa Weina: György Zathureczky (pravljično gledališče)

Vrtni kino – Štiri duše Kojota (20. julij 2023)

Virág Benedek Ház v Tabánu je tudi to poletje prizorišče brezplačnih filmskih projekcij na prostem, 20. julija si lahko na primer ogledamo film Árona Gauderja Štiri duše Kojota. Celovečerni animirani film pripoveduje indijansko zgodbo o ustvarjanju z mitskim Kojotom v središču. Skozi mit o nastanku vesolja film govori o perečem vprašanju, kako živeti v harmoniji z okoljem, preden bo prepozno, da se uničimo na Zemlji.

TERASZ V ŽIVO – Klisé Duo (26. julij 2023)

Zasedba Klisé je bila ustanovljena oktobra 2022, a ustanovna člana, pevka Aliz Molnár in kitarist Bálint Bagi, od leta 2021 skupaj ustvarjata lastne pesmi. Njihov stil je mešanica elementov alterja, popa in funkyja. Na koncertu v Esernyosu lahko poleg njihovih lastnih pesmi slišimo tudi njihove bolj znane uspešnice.

Kvadratne melodije v Józsefvárosu (vsak teden)

Poleti lahko vsak teden do oktobra uživate v živi glasbi v različnih delih Józsefvárosa. V programskem nizu, ki se nenehno širi, so zastopani vsi glasbeni stili, tako da bo zagotovo vsak našel svojega favorita, pa naj bo to pristna romska glasba, zabavne ali celo pop uspešnice, pogosto pospremljene s plesom. Med drugim bodo nastopili formacija Gipsy Wamp, eden najstarejših primašov distrikta Lajos Gabora z bendom in pevka Rupa Ilona, ki je bila več kot 10 let solistka 100-članskega Gypsy Banda. dogodka.

Dalos Pont (vsako sredo)

Z dovoljenjem BKK metro koncerti vsako sredo polepšajo dan potnikom, ki se oglasijo na Fővám tér. Na točki Dalos, ki se nahaja na srednjem nivoju podzemne železnice M4, se glasbeniki izmenjujejo med 16. in 19. uro. Koncerti so brezplačni, a na območje metroja lahko vstopite le z veljavno vstopnico ali prepustnico.

Koncerti Hajógyár na PIM (vsako sredo)

To poletje se bo v organizaciji Ladjedelnice in Literarnega muzeja Petőfi lahka glasba preselila v prenovljeni vrt Károlyi. Brezplačni koncerti obljubljajo prijetno poletno večerno zabavo, še posebej 9. avgusta od 19. ure dalje, ko bodo na vrtu zazvenele lirične pesmi Platona Karatajeva.

Koncerti Square Music (ob četrtkih)

Letos smo lahko priča nenavadnemu nizu glasbenih programov v središču prestolnice, na Kossuthovem trgu, obkroženem z ikoničnimi stavbami. Na odru pred parlamentom nastopajo različne zasedbe, ki predstavljajo različne zvrsti, od swinga do akustične lahke glasbe do jazza.

Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu (vsak četrtek)

Med 6. julijem in 10. avgustom vsak četrtek zvečer ljubitelje glasbe čakajo brezplačni koncerti na IX. v srce četrti, na zelen in prijeten Ferencov trg. Predstave, ki se začnejo ob 18. uri, omogoča Kulturni center Ferencváros, pri sestavljanju programa pa so pazili, da se javnosti predstavi čim bolj pester repertoar. Poleti lahko uživate tudi v frenetični, privlačni glasbi Pacsek-Radics-Neményi Trió, Transz Kalahári, Nóra Kaczander, Flanger Kids, Méhek in Butterfly Effect.

Brezplačna glasba (vsako soboto)

Hiša madžarske glasbe sprejme obiskovalce Városligeta z razburljivimi koncerti, predstavami in delavnicami na odru na prostem poleg stavbe vsako poletno soboto ob 10.30. Programski cikel vključuje najrazličnejše glasbene zvrsti, od jazza preko madžarske in afriške ljudske glasbe do klasične glasbe, med izvajalci pa so številni talenti, ki se javno predstavljajo. Tudi oblika predstav je drugačna, saj bodo na voljo koncert, predstavitev plošče, gledališka predstava, izdelovanje inštrumentov, glasbeno lutkovna predstava in interaktivna pravljična glasbena igra.

Poletni večerni koncerti v parku Szent István (ob nedeljah)

Tisti, ki se udeležijo XIII. se sprehajajo po parku Szent István v okrožju, saj organizatorji sklopa programov pripravljajo številne omembe vredne koncerte. Čeprav bo v središču vseh dogodkov glasba, bodo na voljo tudi ljubitelji literature: med drugim bo Anikó Für recitirala vrstice največjih madžarskih pesnikov, lahko si ogledamo glasbeni večer Lie Pokorny, literarni nastop Erike. Náray in Krisztián Nyáry, prisluhnemo pa lahko tudi koncertu Pétra Kálloya Molnárja.

RAKPART 2023 (vsak vikend)

Ob koncih tedna je za pešce odprt spodnji pomol Pešte, ki so ga zdaj opremili s klopmi za počitek in senčniki. Vse to z namenom, da bi mimoidoči resnično začutili, da so na obali. Na obrežju Donave so postavili žar in peskovnik, zato je lokacija idealna tudi za družinske programe.

Glasbena Budimpešta (celo poletje)

Poleti se lahko udeležite brezplačnih koncertov na prostem v prestolnici v okviru programa Musical Budapest. Mesto je najlepšeb prizoriščih, v senci ikoničnih zgradb lahko odkrivamo čare žive glasbe. Letos čaka poseben sklop programov tudi na terasi Hegyvidéki Kulturális Szalon, kjer bodo eden za drugim izjemni umetniki predstavili svoje vrhunske produkcije.

Nova razgledna ploščad v Postapaloti

Budimska stran prestolnice je obogatena z novo razgledno ploščadjo! Stavba Gyule Sándyja Széll Kálmán tér, predana leta 1926, Postapalota, ki spominja na srednjeveške gradove, je danes med drugim dom denarja, ki ga je mogoče obiskati brezplačno, njegova sedemnadstropna strešna terasa pa je odprta za goste. 15. junija. V bastijonskem krožnem stolpu je urejena tudi kavarna, tako da lahko uživate v panorami pred seboj in se hkrati okrepčate

s hladno pijačo.

Za brezplačen obisk se je potrebno prijaviti v Muzeju denarja, kot zadnja postaja obiska muzeja pa se lahko z dvigalom povzpnete na razgledno teraso.