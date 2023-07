Edinstveni otok Bauhaus v Budimpešti je dostopen le po vodi

Ko se reče ”Lupa”, večina ljudi pomisli na plažo Lupa, rudarsko mesto, ki je postalo tropski raj s petimi zvezdicami, vendar je na otoku Lupa, prav tako v Budakalászu, ki leži na Donavi namesto na jezerskem sistemu, veliko več zanimivih znamenitosti – če vas zanima arhitektura iz 30. let prejšnjega stoletja. Kot pravi urbani pustolovci obožujemo ta žanr, zato se nam pridružite in skupaj raziščimo najpomembnejši otok Bauhausa v naši državi!

Ta majhen košček zemlje, stisnjen med otok Szentendrei in Budakalász, nosi ime po v Srbiji rojenem lastniku zemlje, popotniku, inženirju in politiku Péterju Luppi iz Pomaza, ki je še kot študent s svojimi tovariši s čolnom odplul z Dunaja do Črnega morja.

Otok, ki je še vedno dostopen le po vodi, je bil razparceliran in pozidan dolgo po smrti njegovega soimenjaka, v začetku tridesetih let 20. stoletja, pod vodstvom gradbene in nepremičninske družbe Helvétia, ki je ustvarila tudi veliko bolj znano poskusno stanovanjsko naselje na ulici Napraforgó.

Družba je zgradila tudi vzorčno hišo in od vseh novih lastnikov zemljišč zahtevala podpis kodeksa sobivanja: do leta 1941 je bilo predanih 33 stavb z ravnimi strehami in betonskim okvirjem ter nogami, ki so ustvarile edinstven modernistični mikrokozmos daleč od hrupa sveta. Večina hiš stoji ob glavni cesti sever-jug 700 metrov dolgega letovišča, katerega velikanske platane, ki se svetijo v svetlobo, dajejo otoku posebno vzdušje, in do katerega je najlažje priti z urnim trajektom iz kavarne Ebihal na nasprotnem bregu.

Počitniška hiša Kozma

Zbirke ljudske umetnosti, secesijske knjižne ilustracije, pohištvo, ki je v času svojega življenja postalo pojem, in nekatere najnaprednejše stavbe madžarske arhitekture med obema svetovnima vojnama. Lajos Kozma je bil pravi vsestransko nadarjeni arhitekt, ki je na otoku Lupa zasnoval tri mini vile, eno od njih zase. Njegova poletna hiša, zgrajena leta 1935, ni služila le kot model za vse poznejše gradnje, temveč je postala tudi odločilni simbol moderne arhitekture. Majhna keramična plošča na stranski steni prikazuje arhitekta, ki se je sklonil nad svojo oblikovalsko mizo, kopijo plošče pa najdete tudi na spomeniško zaščitenem pročelju sosednje hiše Platán 4.

2011 Budakalász, vrsta Platán 8.

Počitniška hiša Soros

Leta 1934 je slavni esperantist Tivadar Soros, oče Georgea Sorosa, dal zgraditi družinsko poletno hišo. Pravokotno hiško s stranskimi tramovi in neposrednim vodovodnim priključkom sta zasnovala Endre Farkas in njegov brat György, ki sta zasnovala tudi več modernističnih stavb, kot je Tátra utca 23/A, katere velikodušno stopnišče s travertinsko oblogo nima konkurence niti v mestu Újlipótváros. ”Gyurka”, ki je poletja preživljal na otoku, je pisal, urejal in prodajal prvi časopis Lupa, njegova mati pa je v pritličju počitniške hiše vodila slaščičarno. Glava družine se je stavbi odpovedal poleti 1944 v zameno za vilo v Budi, kjer je v družbi Lajosa Kozme lahko preživel veliko krizo.

2011 Budakalász, Platán vrstica 39.

Bife strica Sanyija

Monumentalna stavba nekdanjega lokala Diós Kocsma, zdaj znana kot Sanyi bácsi bufféje (gostilna strica Sanyija), stoji na znameniti lokaciji v središču otoka. Zgledna prenova leta 1963 zgrajene gostilne iz druge zlate dobe Lupa, ki stoji na armiranobetonskih stebrih in ponuja domača debrecenška in češka piva na pipi, ni zasenčila retro vzdušja, ki diši po Balatonu, saj je postala paradni konj življenja lokalne skupnosti. In če to ni dovolj, je trajektno pristanišče oddaljeno le sto metrov, tako da si lahko vzamete izhodni pljusk nekaj minut pred prihodom trajekta.

2011 Budakalász, Víztorony utca 1.