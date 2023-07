Obsojen na uspeh: Coco Loco se začne z Joezijem v Romkertu

Duh pustolovščine in iskanje novih impulzov je v vseh nas: pa naj gre za nov film, restavracijo, v kateri še nikoli niste bili, ali dogodek, ki na paleto prinaša novo, osvežujočo barvo. Tokrat imamo slednje: 24. junija v Romkert prihaja Joezi!

Delček Ibize v prestolnici

Verjetno je prav ta občutek za pustolovščino vodil ekipo Coco Loco, da je na svojo najnovejšo poletno fiesto povabila francosko-izraelskega drzneža Joezija. Čeprav so fantje iz Coco Loco že od nekdaj znani po tem, da izbirajo med elitnimi svetovnimi klubi (gostili so tudi Bastiana Buxa in Tini Gessler), je njihova zabava 24. junija nekaj, česar pri nas še nismo videli.

To je tisto, kar smo vedno iskali…

Skupina, ki je v osnovi tech-house, tokrat postavlja temelje za novo dimenzijo, na konceptualnem prestolu pa bo sedel bližnjevzhodni princ afro-housa. Če ne poznate Joezijevega opusa, ne skrbite – a poslušajte še toliko bolj, saj smo prepričani, da gre za obraz, ki bo v prihodnjih letih predstavljal pomembno figuro.

V Franciji in Izraelu rojeni Joezi je priljubljena osebnost v nočeh Tel Aviva. Čeprav se o neverjetno živahni klubski kulturi tega mesta v tej državi malo govori, druga najbolj naseljena izraelska občina ponuja kakovost življenja za obiskovalce zabav, ki ji ni para na svetu. Prav tu je Joezi našel svoj edinstveni zvok z navdihom vročega housa, čvrstimi, a vzpodbudnimi ritmi in močnim afriškim vplivom, ki ponuja novo izkušnjo za tiste, ki so se doslej domače počutili le v bolj mainstreamovski zvrsti tech-housea.

V Joezijevih uro in pol dolgih setih se iz minute v minuto pojavi nekaj novega, vznemirljivega in svežega: konga, ki je ne bi pričakovali, vznesen, zračen vokal ali premik, ki vas še za pol ure potegne v svobodni, poletni svet afro-housea. Te glasbene radovednosti ne poganjajo udarni, trdi ritmi – Joezi je ustvaril kompleksen zvok, ki je hkrati napet, a lahek, nepredvidljiv, a zanesljivo stabilen. In medtem ko se med poslušanjem njegove že neštete skladbe sprašujete, kako to, da ste šele zdaj odkrili ta slog, se vam zgodi, da ne le praktično neha biti zunaj, ampak z nasmehom na obrazu več ur uživate v prej omenjeni lepoti odkritja.

Fant, ki mu je usojen uspeh

Zgodba se je zapletla v to, da Joezi ni ”le” stilistični producent, ampak je očitno tudi pravi, živi šovmen, ki z vsem svojim bitjem živi za zabavo. In ta kombinacija je nedvomno obsojena na uspeh, mi pa smo povsem prepričani, da je še neuveljavljeni mladenič praktično leto ali dve, morda le še mesece oddaljen od nesporne eksplozije v status svetovne zvezde. Ni naključje, da poleg ostrogledih organizatorjev dogodkov na njegova vrata množično trkajo tudi manekenske agencije in televizijske oddaje.

Celo na Zahodu bi v znak priznanja stisnili prste

Lepota tega koncepta je v tem, da Joezi v državo pripelje izvajalca, ki bo čez nekaj let verjetno nastopal v najbolj priljubljenih klubih na svetu. Češnja na torti pa je, da prihaja na povabilo ekipe, ki verjame – in dela, ne le v notranjost, ampak tudi v zunanjost! Dogodki v klubu Coco Loco so po ibiških standardih ogromen ogenj konfeti, vsak dogodek pa je pustolovska, kompleksna in štiridimenzionalna izkušnja, pri kateri sodelujejo vsi vaši čuti.

In točno tako bo tudi tokrat: na vrhu zahodnega Romkerta bomo lahko skupaj nazdravili sončnemu zahodu, saj bo smetana lokalnih izvajalcev tam nastopala od 20:00 ure, nato pa se bomo lahko zabavali do 5. ure zjutraj. Zagotovo bomo 24. junija tam, kjer se začne novo poglavje – ob vznožju gore, v Romkertu!