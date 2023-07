Letošnja Noč gusarjev bo potekala na šestih lokacijah po vsej državi.

Letošnja prireditev, ki je bila v preteklih letih zelo uspešna, bo 15. julija ponovno potekala v znamenju noči gliserjev, tokrat na šestih lokacijah po vsej državi.

Poleg budimpeških hribov bo noč gusarjev potekala še na petih drugih lokacijah po državi, in sicer v krajih Mátra Szentistván in Sástó ter v krajih Bükk, Bakony in Zemplén.

Lokacije Noči gosi 2023 so:

Zugligeti Libegő – Budapest

Sípark – Mátraszentistván

KalandHegy – Eplény

Libegőpark – Lillafüred

Oxygén Adrenalin Park – Sástó

Zemplén Kalandpark – Sátoraljaújhely