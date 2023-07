7 osupljivih balatonskih sprehajališč za pravljični poletni sprehod

Ne glede na to, ali obiščete severno ali južno obalo Blatnega jezera, si boste lahko ogledali najboljša očarljiva sprehajališča. Sprehodite se po najlepših metrih balatonske obale, ki jih spremlja osupljiva panorama madžarskega morja.

Evropska promenada, Révfülöp

Promenada Evropa se vije ob plaži Sziget, kjer se lahko v senci hladnih dreves sprehodite vse do postaje za ladje v Révfülöpu. Na klopcah ali na travi lahko uživate v valovanju Blatnega jezera. S seboj lahko vzamete tudi ribiško palico, saj je z rdečim kamnom tlakovana obala dobrodošlo ribolovno mesto. Na ulici Halász v bližini promenade si lahko ogledate zaklade galerije RévArt, na drugi strani promenade pa lahko obiščete vrtni kino Sziget.

Promenada Szaplonczay, Fonyód

Romantična promenada na južni obali je poimenovana po ustanovitelju Bélatelepa, madžarskem zdravniku Manóju Szaplonczayu. Mnogi ga poznajo kot Panoramski sprehajališče, saj je na eni strani čudovitega sprehajališča znana vrsta vil iz leta 1890, medtem ko se na drugi strani razprostira slikovita panorama pričujočih hribov severne obale. Med sprehodom med stoletnimi drevesi lahko poiščete kip Mihályja Pála Balatonski veter in fotografski okvir pred njim, nato pa si odpočijete na kamnitih klopeh.

Promenada Tagore, Balatonfüred

Hindujski pesnik Rabindranath Tagore se je nekoč zdravil v sanatoriju v Furedu in ob tej priložnosti je posadil prvo lipo na današnji promenadi Tagore. Spominskemu drevesu so sledili še drugi, med njimi fizik György Marx, fizik Jenő Wigner, atomski fizik Ede Teller, kemik György Oláh, astronavt Bertalan Fazekas in pesnik Salvatore Quasimodo. Poleg čudovite promenade in osupljivih cvetličnih vrtov se elegantna promenada ponaša tudi s številnimi kavarnami, restavracijami in stojnicami za avgustovski teden vina.

Promenada Pisky, Tihany

Promenada Pisky vodi od vznožja hriba Visszhang do opatije Tihany s čudovitim razgledom in številnimi zanimivostmi. Na začetku poti ne pozabite preveriti, ali je odmev iz Tihanyja resničen ali le legenda, nato pa se ustavite na klopeh in uživajte v slikoviti panorami Blatnega jezera. Ob promenadi lahko najdete tudi prijetne restavracije in trgovine s spominki, po polkrožni razgledni točki pa vas bodo stopnice za lesenimi vrati pripeljale do Etnografskega muzeja na prostem. Nato lahko občudujete ročno izdelano keramiko v Lončarski hiši, nato pa vas pred opatijo pričaka še eno panoramsko razgledišče v gaju Csokonai.

Promenada Kisfaludy, Balatonakarattya

Promenada Kisfaludy, obdana z drevesi in klopmi, poteka vzdolž visoke obale Balatonakarattya, kjer vas s 50-60 metrov višine očara slikovita panorama Blatnega jezera. Ob jasnih dnevih lahko vidite vse do opatije Tihany, vidite pa lahko tudi obrise Badacsonyja in Szigligeta. Če od tu nadaljujete pot do razgledne točke Kisfaludy, se lahko po lesenih stopnicah spustite do obale Madžarskega morja.

Promenada Kvassay, Balatonföldvár

Vodni inženir Jenő Kvassay je svoje življenje posvetil preučevanju Blatnega jezera in si prizadeval, da bi bilo njegovo ljubljeno mesto čim lepše. Tako se lahko zdaj sprehajamo po osupljivo lepi promenadi vzdolž južne obale, ki si jo je nekoč zamislil sam vodni inženir. 1.200 metrov dolga promenada se spušča do ogromnih platan, posajenih konec 19. stoletja, pod katerimi je v poletni vročini pravo olajšanje hoditi. Tako kot Tagore tudi promenado obdaja vrsta vil, v katerih je nekoč v razkošju živela madžarska aristokracija. Fascinantna promenada južne obale se začne v pristanišču in konča z dobrotami restavracije Hiša polžev.

Promenada Lászla Tóvölgyija, Vonyarcvashegy

Asfaltirana promenada v Vonyarcvashegyju se strmo vzpenja do hriba Szent Mihály, katerega kapelica in pokrajina sta ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij v regiji Balaton. Ob sprehodu po sprehajališču, ki se imenuje po nekdanjem župniku v vasi, si lahko ogledate spominsko mesto srečnih ribičev iz ljudskih zgodb. Legenda pravi, da je leta 1729 40 ribičev, ki so preživeli uničujočo nevihto na Blatnem jezeru, zgradilo očarljivo kapelico na hribu. Nedaleč od spomenika pa si lahko ogledate edino ohranjeno ribiško kapelico v državi, ki stoji na vrhu 136 metrov visoke dolomitne formacije s čudovitim razgledom.