Nepozabna degustacija vina v edinstveni vinski kleti v naši državi

Kako bi radi uživali v okusni degustaciji vin v čudovitem okolju, le nekaj kilometrov od Budimpešte? Potem je Etyek pravi kraj za vas 24. junija, ko vas vinska klet Etyek Mansion, obdana z vrstami vinogradov, vabi na bolj neformalno degustacijo chardonnaya.

Vinska klet, ki se nahaja na griču Öreghegy, impresivnem vinogradu zgodovinskega vinskega pomena, deluje v Eteku od leta 1996 in združuje tradicionalni in inovativni pristop k pridelavi vina.

Najbolj edinstvena vinska klet v državi ima dva glavna vinograda, in sicer trio sauvignon blanc, chardonnay in pinot noir v Eteku ter merlot in kékfrankos v Sopronu.

Prvotna dva hektarja v Eteku zdaj obsegata 54 hektarjev, vinska klet pa je edinstvena, ker je prva posadila grozdje pinot noir za rdeče vino. Poleg rdečega vina dvorec Etyek že skoraj 30 let prideluje tudi priljubljeno vino chardonnay.

ChardonnLETO – 24. junij 2023 – Etyeki Kúria

24. junija ste vabljeni na njihov dogodek ChardonnÉJ, na katerem bo skupno 20 vinarjev in kleti penečih vin iz Madžarske in tujine predstavilo svojo ponudbo mirnih in penečih vin ter šarž penečih vin chardonnay.

Poleg degustacij mednarodnih in domačih vin bosta v čudovitem okolju dvorca Babka Deli ponujala hrano, Etyeki Kávé pa kavne specialitete.

Program se začne ob 17.00 s sprehodom po vrtovih, nato pa se bo ob sončnem zahodu začela glasbena zabava v živo, za katero bo poskrbela skupina Garami Funky Staff. Vstopnice lahko kupite s klikom TUKAJ, vendar pohitite, saj je število sedežev na dogodku omejeno!

Več informacij: etyekikuria.com