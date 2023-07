Če Blatno jezero, potem jadranje! – Ladje za križarjenje, zabave in trajekti na Blatnem jezeru leta 2023

Poleg načrtovanih potniških ladij in trajektov bo v okviru poletnega programa BAHART iz pristanišč iz 9 lokacij okoli Blatnega jezera izplulo 176 ladij za zabavo in 100 čarobnih ladij.

Letošnjo pomlad je bil Blatnemu jezeru in ljubiteljem plovbe namenjen pester program dogodkov. Posebni programi, ki jih je organiziral BAHART, so popestrili paleto dogodkov na Blatnem jezeru. Začel se je gastronomski dogodek Gasztrokomp, organiziran je bil otroški dnevni koncert na ladji, za ljubitelje športa pa sta bila organizirana Joga na ladji in dogodek Tekerj katamaránon!, kjer so se ljubitelji gibanja lahko vrteli sredi Blatnega jezera.

V tej sezoni bosta progi Fonyód-Badacsony in Siófok-Balatonfüred-Tihany rednim jadralcem ponujali še pogostejša prečenja. BAHART bo med sezono poskrbel tudi za plovbo po Balatonu v katero koli smer med krajema Siófok in Keszthely, med Badacsonyjem in Szigligetom, kamor se lahko ljubitelji Balatona odpravijo na izlet z ladjo, pa bodo na voljo neposredni prevozi.

Križarjenja po Blatnem jezeru leta 2023

Dobra novica za ljubitelje križarjenj: Iz Siófoka, Balatonfüreda in Balatonalmádija bodo ladje za križarjenje vozile še pogosteje, v povprečju vsako uro in pol. Za tiste, ki si želijo še bolj ekskluzivnega doživetja, pa je na voljo križarjenje ob sončnem zahodu, na katerem lahko potniki v najbolj čarobnem trenutku dneva občudujejo Blatno jezero s sredine jezera in srkajo nagrajen darilni šampanjec ali brezalkoholno pijačo.

Trajekti bodo prevažali potnike 22. junija do 21.40 in od 23. junija do 23.40. Vozni red se bo nenehno povečeval, da bi zadostil prometu. Če si želite ogledati programe, povezave med naselji ter vozni red trajektov in potniških ladij, kliknite TUKAJ.

Zahvaljujoč novi storitvi BAHART, ki je bila uvedena lani, pa vozovnic za križarjenja zdaj lahko kupite ne le na blagajnah v pristaniščih, temveč tudi udobno od doma. Spletne vozovnice lahko kupite do dva tedna pred odhodom križarjenja. Vozovnice lahko kupite TUKAJ.