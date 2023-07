Mini skulpture okoli Blatnega jezera: 5 očarljivih umetnin, ki jih ne smete zamuditi

Nekatere mini skulpture, ki so tako priljubljene v prestolnici, so se znašle tudi ob Blatnem jezeru. Pridružite se nam, če jih odkrijete!

Ernő, varuh

Iskanje veszprémskih mini kipov začnemo pri Vratih junakov v veszprémskem gradu, kjer ob vznožju vrat stalno straži stražar Ernő. Ernő je našel dom na zgodovinskem mestu in je kljub svoji majhnosti impozanten varuh gradu in mesta. Delo Mihályja Kolodka med drugim prikazuje obdobje svete krone, ki so jo varovali v Veszpremu, in različne zgodovinske dogodke.

8200 Veszprém, Vár utca 2. ob vznožju Vrat junakov

Ulični glasbenik Ödön

Raziskovanje Veszprema nadaljujemo z boemskim uličnim glasbenikom Ödönom na osrednjem prizorišču vsakoletnega festivala ulične glasbe v Veszpremu. Majhen ulični glasbenik Mihályja Kolodka stoji na robu parka nasproti hiše na ulici Kossuth Lajos 1. Bronasti mini kip z Hangvillo v ozadju opozarja na živahno glasbeno in kulturno raznolikost mesta ob festivalu ulične glasbe.

8200 Veszprém, spodnji del ulice Kossuth Lajos

LeoNóra, deklica in lev

Tretje umetniško delo Mihályja Kolodka v Veszpremu, LeoNóra, deklica in njen zvesti lev, se nahaja v bližini Margaretinih skal. Med vsemi mini skulpturami v Veszpremu ima najbolj zapleteno simboliko: nanaša se na mesto kraljic in na otroštvo svete Margarete Arkadijske v Veszpremu. Dvojček na ulici Kollégium, ki se nahaja na ograji drugega mostu čez potok Séd, je tudi simbol sprostitve in skupne rekreacije.

8200 Veszprém, na ograji mostu na ulici Kollégium

Artúr Gombóc

Ni treba posebej poudarjati, da je mini kip Artúra Gombóca, ki ima v Tihanyju majhno bazo oboževalcev, priljubljen pri mnogih. Bronasti kip je prav tako delo Mihályja Kolodka in je bil leta 2020 ”priletel” na opečni zid promenade v Tihanyju. Artúr se rad fotografira ne le na promenadi ob opatiji Tihany, temveč tudi v družbi koščka Blatnega jezera.

8237 Tihany, Pisky sétány 4.

Mini kipi Balatonfűzfő

Na sprehodu po Balatonfűzfőju si lahko ogledate več mini kipov, ki pričajo o delu kiparja Péterja P. Kovácsa, ki je živel v vasi. V parku Vas kipov v Balatonfűzfőju je polno njegovih del, pred kratkim pa je z dvema mini kipoma okrasil promenado ob obali Blatnega jezera. Minimalizem in preprostost, ki sta značilna za kiparjev slog, se odražata tudi v figurah zaljubljencev na obali in angela, ki igra na trobento.