7 čarobnih vasic okoli Blatnega jezera, ki jih je vredno raziskati

Tudi če ste že raziskali znane kraje, vas Blatno jezero še vedno lahko preseneti! Vredno je nameniti nekaj dni raziskovanju očarljivih vasic v regiji, od katerih ima vsaka pestro zgodovino in številne zanimivosti.

Balatonhenye

Vas ob vznožju hriba Henyei je od Blatnega jezera oddaljena le 8 kilometrov. Balatonhenye so naseljevali že Rimljani, od vladavine kralja Svetega Štefana do leta 1950 pa je pripadal okrožju Zala. Vas ima več spomenikov ljudske arhitekture iz 18. in 19. stoletja, med naravnimi bogastvi pa ne manjka niti pet kraterskih jezer. V bližini so še druga posebna naselja, kot so Köveskál, Monostorapáti in Kapolcs.

Salföld

Salföld je majhna vasica z le nekaj ulicami v kotlini Káli, katere izjemna lepota v regijo privablja številne pohodnike. Vasica, posejana z očarljivimi hišami, ima izjemno geološko, botanično in ljudsko arhitekturo, zato je ena najlepših v Balatonskem višavju. K čaru vasi prispeva tudi Salföldi Major na njenem obrobju, kjer lahko obiskovalci spoznajo avtohtone madžarske pasme domačih živali in dobijo vpogled v vsakdanje življenje kmetije, ki deluje še danes. Otroci lahko na kmetiji uživajo tudi v živalskem vrtu, jahanju in igrišču.

Vászoly

Le 15 kilometrov od Balatonfüreda se nahaja res posebna vasica. Vászoly leži v globini doline in ima nekaj manj kot 200 prebivalcev, zato je tako priljubljena med obiskovalci. Čeprav leži dlje od obale Blatnega jezera, ima s svojimi vinogradi, hišami za prešanje vina in kristalno čisto vodo jezera neponovljivo vzdušje Blatnega višavja.

Dörgicse

Dörgicse so nekoč sestavljale tri ločene vasi, arheološke raziskave pa kažejo, da je bil naseljen že v prazgodovini. Takrat so v vsaki vasi zgradili cerkev, zato so po združitvi vasi za vaščane ohranili tri cerkve. Najlepša med njimi je impozantna cerkev Marijinega vnebovzetja, zgrajena v 13. stoletju, ki z razlogom privablja obiskovalce na to območje. Poleg impozantnih spomenikov je priporočljiv tudi obisk vijoličnega polja sivke Major.

Kékkút

Kékkút, dragulj severovzhodnega dela kotline Káli, je prijetna majhna ulica in zbirka kleti na okoliških hribih. Vasica dolguje svoj sloves izviru Teodora, za katerega se govori, da je bil nekoč najljubša pijača cesarice, od tod tudi ime ustekleničene mineralne vode, ki je priljubljena v tujini. Sprehod med hišami s slamnatimi strehami in značilnim videzom vas bo pripeljal do Kékkúti Tájház, kmetije, zgrajene konec 18. stoletja, ki je odprta za javnost kot muzej.

Rezi

Vas Rezi, ki jo na vzhodni strani obdajajo vinogradi, leži v gozdnati dolini hribovja Keszthely, obdani s hribi. Rezi, ki leži na stičišču štirih hribov, je idealen kraj za sprostitev, saj v bližini Blatnega jezera in s svojimi osupljivimi naravnimi lepotami ponuja široko paleto dejavnosti. Lokalne družinske kleti ponujajo degustacije vin, polne gostoljubja, Dino in pustolovski park je razburljiva dejavnost za otroke ali pa grad Rezi, ki ponuja prijeten pohod s čudovitim razgledom z vrha.

Ozora

Zgodovina Ozore nas popelje v prazgodovino, danes pa je najbolj znana po priljubljenih festivalih. Vasica je ugnezdena v hribih Tolminske županije, ki jih prečkajo sladkovodni potoki. Vinogradi objemajo dve pobočji, na enem je cerkev, na drugem pa grad Pipo Ozorai. Ob vstopu v grad z jarkom obiskovalce pozdravi pravi viteški svet: obzidje stavbe, obdano s cvetjem, oživlja srednjeveško življenje.