Na železniških postajah ob Blatnem jezeru se bodo izvajale najlepše pesmi madžarske književnosti

Po uspehu zadnjih let bo to poletje na železniških postajah ob Blatnem jezeru spet mogoče slišati pesmi madžarskih pesnikov.

Kulturna pobuda Poezija na peronu poteka že nekaj zadnjih let, ko se med čakanjem na železniških postajah izvajajo pesmi madžarskih pisateljev. Letos bodo pesmi od 4. junija do 3. septembra ponovno v ospredju na 30 železniških postajah ob Balatonu.

Poleti bodo na sporedu citati največjih madžarskih pesnikov, od Sándorja Petőfija do Attile Józsefa in Dezsőja Kosztolányija, pa tudi sodobnih pesnikov, kot sta Dénes Krusovszky in Dani Varró.

Pesmi bodo interpretirali ugledni umetniki, kot sta Imre Csuja in Sándor Gáspár, glasbeni podpis pa bo na klavirju izvajal 10-letni Botond Czompó.