Letos junija lahko uživamo v čarobnem svetlobnem spektaklu na sprehodih z ognjenimi muhami.

Vsako leto je prikaz svetlolask ob kresnem večeru, ki se začne v drugi polovici junija, čudovit spektakel, ki si ga lahko tudi letos ogledate na vodenih sprehodih na več lokacijah.

Ta poseben naravni pojav vsako leto pritegne veliko pozornosti, saj ognjeni zublji osvetlijo pokrajino na različnih točkah po sončnem zahodu. Neleteče samice v travi čakajo na veliko manjše, a prav tako svetleče samce, ki jim pokažejo pot.

Letos Arboretum Alcsút in Nacionalni botanični vrt Vácrátót organizirata posebne dogodke ob rojenju.

Ogledi ognjenikov v Arboretumu Alcsút leta 2023

V Arboretumu Alcsút bodo v naslednjih dveh tednih vsak dan ob treh urah: ob 20.30, 20.45 in 21.00 potekali vodeni ogledi z opazovanjem ognjenikov, ki bodo trajali približno uro in pol. Pomembno je opozoriti, da so ti sprehodi odvisni od vremena in risanja hroščev, zato pred prihodom preverite strani arboretuma na družbenih omrežjih!

Za skupine 10 ali več oseb je potrebna prijava, več informacij pa najdete na spletni strani Arboretuma Alcsút!

Ogledi ognjenikov v nacionalnem botaničnem vrtu Vácrátót v letu 2023

Na najdaljši dan v letu v Vácrátóju, 24. junija, bodo od 15. ure dalje potekali interaktivni znanstveni program, piknik in degustacija vina, od 18. ure dalje pa bo sledila zanimiva okrogla miza o trajnosti z Gergelyjem Litkaijem.

Nato se bodo začeli sprehodi po vrtu pod vodstvom kustosov arboretuma, pri čemer bodo v središču pozornosti ognjeniki. Po sprehodih bo občinstvo zabaval koncert skupine Csilla Szentpéteri & Band. Vstopnice so na voljo s klikom TUKAJ.