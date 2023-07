9 fascinantnih znamenitosti v Nagykanizsi, ki jo obkroža hribovje Zala

Očarljivo mestece Nagykanizsa, ki leži med griči Zala, ponuja bogata doživetja ob zgodovinskih urbanih elementih in naravnih znamenitostih.

Jezero Csónakázó-tó in razgledna točka

Če iščete divjo pokrajino, je jezero Csónakázó, ki ga napajata potoka Bakónaki in Lóthegyi, obkroženo s 500 hektarji parka na koncu mesta Nagykanizsa. Ob velikem jezeru poteka skoraj 5 kilometrov dolga pešpot, po kateri lahko kolesarite in celo tečete. Kolesarji bodo uživali tudi na mednarodno priznani gorski kolesarski poti, ljubitelji aktivne rekreacije pa na gozdni poti za ptice in v gozdni telovadnici.

Nedaleč od jezera, ki je primerno tudi za ribolov, se nahaja najvišje razgledno jezero v državi. Do 48 metrov visokega razglednega stolpa vodi 230 stopnic, za vzpon po njih pa boste morali biti pogumni, saj je na vrhu stolpa rahel padec. Vendar je vredno vsakega znoja, saj lahko s skoraj 50 metrov višine uživate v neverjetni panorami hribovja Zala.

Kapelica Inkey

Boldizsár, morda najpomembnejši zemljiški posestnik družine Inkey, je dal leta 1768 zgraditi to očarljivo baročno kapelico s štirioglatim tlorisom. Kupolasti spomenik je zaključen z osmerokotnim stolpom z ovalnim oknom in trikotnim timpanonom nad vhodom, stene pa obrobljajo ploščati polstebri. Napis Inkey na kamnitem okvirju vhoda, kalvarija za stavbo in trojna niša so danes stvar preteklosti. Vendar pa leseno truplo hranijo v muzeju Thúry Görgy, medtem ko je neoklasicistična urna Inkey iz leta 1842 ohranjena v vrtu Károlyi. Čas ni prizanesel niti kapelici, saj so bile njene stenske poslikave uničene, večkrat je bila izropana – skupaj z družinsko grobnico pod tlemi -, okrasje je bilo zbrušeno, bakreno prevleko kupole pa so leta 1952 odstranili pionirji. Streha stavbe, ki si jo je zdaj mogoče ogledati le od zunaj, je bila popravljena leta 1962, nadaljnje prenove pa so bile izvedene leta 1975.

8808 Nagykanizsa, Magyar u. 168.

Muzej Györgyja Thúryja

Stavbo muzeja je med letoma 1705 in 1712 iz kamnov gradu Kanizsa zgradil mestni posestnik Jakab Grasics. Pozneje je hišo, ki so jo meščani imenovali knežji grad, prevzela družina Batthyány, v njej pa so bili uradi knežjih kmetij v okolici Kanizse. Tako je postala hiša dvornih uradnikov, do leta 1945 je bil v njej sedež knežjega gozdarskega urada, hkrati pa so v njej bili tudi molitveni dom judovske skupnosti ter uredništvo in založba časopisa Zalai Közlöny. V stavbi je od leta 1968 muzej s stalno razstavo z naslovom Ljudje, poti, odnosi (Tisočletja južne Zale) in občasnimi razstavami.

8800 Nagykanizsa, Fő út 5.

Gozdni park Miklósfai

28 hektarjev velik gozdni park Miklósfai se pogosto imenuje arboretum, vendar botanično to ni. Vendar so zbirka rastlin, sprehajalne poti, počivališča in jasa del slikovitega okolja. Ob vhodu najdete prostor za peko slanine s klopmi, nato pa velik del parkovnega gozda z borovci, sekvojami, smrekami, duglazijami in smrekami. Med številnimi borovci je tudi najstarejši član gozda, 130 let star hrast, ki ga je prav tako vredno obiskati. Ko pridete na južno stran arboretuma, lahko prečkate ograjo do ribiškega jezera v pravljičnem okolju, kjer lesen most čez vodo vodi do polotoka, ki deli jezero.

Sétakert

Sétakert v Nagykanizsi je največji park v mestu, ki obsega 4 hektarje in je bil na predlog Gyule Tripammerja konec 19. stoletja vključen v program skupščine tisočletja. Prvih šest hektarjev vrta je bilo odkupljenih od kmetov iz Kiskanizse, Tripammer pa je s pomočjo mestnega vrtnarja Józsefa Fabrika sam zasadil vrt in zanj skrbel do svoje smrti. Od začetka 20. stoletja je vrt postal središče živahnega družabnega življenja: ciganska in vojaška glasba ter slaščičarna so sem ob nedeljah privabljali meščane. Od takrat se je območje zmanjšalo, vendar je še vedno prava oaza za obiskovalce.

8800 Nagykanizsa, Papp Simon stny.

Elizabetin trg

Sedanji glavni mestni trg je po 90 letih turške okupacije postal dom tržnega blaga in se je kot trg uporabljal do leta 1927. Sedanjo obliko je dobil v začetku tridesetih let 20. stoletja, ko je bil razglašen za okrasni vrt. Leta 1945 pa je bila funkcija trga popolnoma spremenjena s postavitvijo sovjetskega spomenika, zaradi česar se je moral trg preseliti, območje pa se je spremenilo v pravi družbeno-cerkveni trg. Danes o tem ni več sledu, saj se lahko sprehodite po trgu z baročnim vzdušjem, kjer lahko občudujete kipe Svete Trojice in Elizabete, maketo gradu Nagykanizsa, čudovit vodnjak in glasbeni paviljon.

Župnijska cerkev svetega Jožefa

Eden najdragocenejših spomenikov v Nagykanizsi je župnijska cerkev svetega Jožefa, bolj znana kot Spodnja mestna cerkev. Impozantna stavba je bila zgrajena med letoma 1702 in 1714 iz opeke porušenega gradu za frančiškanske menihe, tako da je nastala baročna cerkev z ladjo in oltarji ter samostan neposredno ob njej. Ko vstopimo sem, nas osupnejo bogato okrašena prižnica, kipi kraja in krstilnica, izklesana iz turških nagrobnikov.

8800 Nagykanizsa, Zárda u. 1/A

Spletna stran MAORT

Presenetljivo se v Nagykanizsi skriva tudi predmestna četrt v ameriškem slogu. Po Trianonski pogodbi so bile domače zaloge ogljikovodikov prenesene na območja zunaj meje, zato smo pri iskanju novih nahajališč potrebovali tujo pomoč. Američani so leta 1931 prvi našli nafto v vaseh v okolici Zale, nato pa so številni Madžari zapustili kmetijstvo in postali rudarji nafte. Madžarska ameriška naftna družba je po ameriškem vzoru svojim zaposlenim zagotovila stanovanja, ogrevanje in razsvetljavo. Zahvaljujoč temu je bil leta 1943 zgrajen še danes viden kompleks MAORT z vsemi 51 stanovanji, ki ga je zasnoval József Berkes. Nagykanizsa nikoli ni postala naftno mesto, MAORT je bil nacionaliziran, njegovi menedžerji pa obsojeni na smrt v koncesijskem procesu, vendar predmestje, ki spominja na svet ameriških filmov, še vedno stoji.

Knysa Kitchen & Bar

Restavracija Knysa, ki se nahaja v osrčju Nagykanizse, je sredozemska fuzijska restavracija, ki želi postati ena od ikoničnih mestnih točk in z osvežujočim utripom popestriti vsakdanje življenje v Kanizsi. Na meniju je na voljo široka izbira tradicionalnih juh in bolj posebnih predjedi, kot so kozice s česnovo in čilijevo omako. Seveda restavracija ponuja tudi široko paleto testenin, pic in različne vrste svinjskega fileja. Če pridete v zgodnjih jutranjih urah, lahko poskusite tudi dobrote iz menija za zajtrk. Ko si boste napolnili baterije, je vredno več časa preživeti na čudovitem Elizabetinem trgu z glasbenim paviljonom in vodnjakom.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 17.