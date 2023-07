3 divje in slikovite kolesarske poti v gorovju Pilis, za katere je vredno skočiti na dve kolesi

Pilis je nepogrešljiv kraj za poletne kolesarske izlete, saj so novembra lani delno prenovili gozdno kolesarsko pot, ki poteka skozi gorovje, in tako zagotovili še bolj gladko podlago za dvokolesni promet, udeležite pa se lahko celo vodenih tur z e-kolesi. Tukaj je nekaj poti, po katerih se lahko odpravite! (x)

Pilis Bike pokriva 350 kilometrov kolesarskih in gozdnih poti brez avtomobilov v gorskem območju, od katerih je del tlakovan kot ogledalo, drugi del pa je označena kolesarska pot.

Vzdrževanje mreže gozdnih kolesarskih poti, ki so obdane z drevesi in priljubljene med pohodniki, ni majhna naloga, vendar je bil novembra lani po zaslugi gozdnega parka Pilis obnovljen 45-kilometrski odsek, da so kolesarske poti, ki so bile prej luknjaste, spet postale prijetne. Po prenovi je to prva poletna sezona, ko lahko pot brez težav preizkusimo tudi sami. Zato smo vam pripravili tri vožnje, na katerih boste lahko izkusili vznemirjenje na dvokolesnih poteh!

Krožna vožnja okoli mesta Pilisszentlászló

Če vas ne moti razgiban teren, vam priporočamo pot iz mesta Pilisszentlászló. Odsek, ki se začne pri kraju Kis Rigó Vendéglőt, vas bo pripeljal do Sikárosi-rét, kjer si morate odpočiti, saj po tem sledi najboljši del! Nekaj je gotovo, vzpona po gozdnih serpentinah, ki se začne od tu, ne boste obžalovali, saj vas bo pozdravil čudovit razgled na dolino pod vami in nekaj hribovja Buda. Od tu boste po gozdnem odseku prišli do gozdne asfaltne ceste, kjer vam v resnici ni več treba kolesariti, ampak lahko pohod okronate še z malo plezanja!

Odkrijte Višegrajske gore na dveh kolesih!

To pot priporočamo ljubiteljem lahkega kolesarjenja iz dveh razlogov: vso pot lahko vozite po asfaltu, večina poti pa je speljana po gozdnih območjih, stran od prometa, zato imate še vedno čas za uživanje v naravi. Prvi odsek se začne v dolini Apátkúti in vodi vse do izvira Kaán, katerega voda je primerna za pitje, vendar jo pijte na lastno odgovornost! Od tu vodi čudovita serpentinasta pot do soteske Pap, od tu pa se odpravimo proti Pilisszentlászló. Mimo restavracije Kis Rigó nas gozdna cesta pripelje do razburljivega slapa Dömörkapu, nato pa po 2-3 kilometrih cestnega kolesarjenja prispemo nazaj v gozd, od koder ravna cesta vodi do Visegráda, ki obljublja prijeten sprehod.

Zahtevna pustolovščina na Pilisu

Na tem zahtevnem odseku ne pričakujte asfaltnih cest, zato to turo priporočamo izkušenim kolesarjem, ki jih ne motijo neravni tereni. Tura se začne v kraju Pilisszántó in poteka po južni strani Dolgega hriba do Csobanke. Od tu se je vredno odpraviti proti grebenu nad vasjo, od koder se odpirajo neprekosljivi razgledi, nato pa do kraja snemanja filma Egri zvezdniki. Povratek do vznožja Dolgega hriba je težji, vendar bo tišina okoliškega gozda odtehtala težave. Pred prihodom v Pilisszentkereszt gremo mimo prenovljenega turističnega doma na hribu Som in soteske Dera, nato pa se po cesti, ki povezuje obe vasi, vrnemo v Pilisszentkereszt.

Če ste novinec v gorskem kolesarstvu in ne poznate Pilisa in njegove okolice, so vodeni izleti z e-kolesi po regiji namenjeni prav vam. E-kolo je tudi odličen način za uživanje v dvokolesnem športu za tiste, ki so za kolesarjenje prestari ali premalo telesno zmogljivi. Z vodnikom, ki vam bo pomagal na poti, se lahko po dveh kolesih vozite kjer koli v državi.