Začel se je edinstven spektakel na reki Tisi, čarobni ples rakov.

Začel se je čarobni ples krastač, cvetenje Tise, ki ni le edinstven spektakel, temveč tudi Hungaricum od pomladi 2020.

Samo enkrat na leto, za nekaj dni in za nekaj ur, se odvija edinstven spektakel reke Tise, cvetenje Tise. Le malokdo pa ve, da je ta edinstveni naravni dogodek od pomladi 2020 dalje Hungaricum.

Na začetku 20. stoletja ples lubadark ni bil neznan v zahodni Evropi, ob Loari in Renu. Vendar so podnebne spremembe, regulacija rek in onesnaževanje privedli do izumrtja korenjaka.

Zato je tako posebno, da ima največja evropska vrsta kormorana v naši državi večmilijonsko populacijo.

Ni naključje, da je cvetenje reke Tise, ki se začne ob 17. in 18. uri in traja le nekaj ur v mirnem in toplem vremenu, za mnoge veliko navdušenje. Glavna sezona rojenja je čas, ko pleše na milijone školjk.

Izhodišče tega posebnega dogodka je običajno odsek reke Tise pri Szegedu, ki je v zadnjih dneh že začel cveteti. Roj se nato nadaljuje proti toku, proti zgornjemu toku reke Tise.

Arboretum Tiszakürti, pristanišče Tiszainokai, pristanišči Tiszafüred in Tiszaszőlős ter cestni most med Tivadarjem in Kisarjem so odlične priložnosti za opazovanje selitve kormoranov na reki Tisi. Poleg reke Tise so priložnosti tudi ob rekah Körösök in Maros.

Za natančne in zanesljive informacije je vredno spremljati spletno stran in stran na Facebooku Narodnega parka Hortobágy.