7+1 divjih krajev, ki jih lahko obiščete v neprekosljivem pogorju Gerecse

Gerecse in njegova pokrajina, ki sta uro oddaljena od glavnega mesta, sta pohodnikom malo znana, vendar lahko za raziskovanje te čudovite pokrajine, bogate z zakladi, načrtujete podaljšan vikend. Predstavili smo vam nekaj čarobnih znamenitosti tega območja za vznemirljiv oddih.

Pri vratih Gerecse

Najbolj znano pohodniško pot Gerecse lahko odkrijete na hribu Kő, ki se dviga nad Tatabányo, in pohodnike takoj osupne s tremi zanimivostmi. Enostaven, družinam prijazen sprehod se začne pri kipu Turula, ki stoji na straži nad mestom in je obdan s počivališči. Če boste sledili rdečemu kažipotu, se boste kmalu znašli pri stropnem ustju 40.000 let stare Selimove jame. Ko se boste spustili do vhoda in vstopili v 45 metrov dolgo in 18 metrov visoko dvorano, vas bo pozdravil dih jemajoč pogled na sončno svetlobo, ki se pretaka skozi apnenčasta jamska okna. Po arheoloških izkopavanjih nas polurni sprehod popelje do 30 metrov visokega razglednega stolpa Ranzinger Vince, ki se dviga med drevesi. Če se povzpnemo po nadstropjih nekdanjega rudniškega stolpa, nas bo očarala 360-stopinjska panorama.

Lov na jame v Bajót

Prva postaja na vašem gozdnem pohodu iz središča Bajóta, skritega v severnem delu vasi Gereče, je počivališče Öreg-kői, kjer lahko zaradi urejenih ognjišč načrtujete celodnevni piknik. Nasproti počivališča se pot začne z osupljivim odsekom jam. Po strmem stopnišču se najprej povzpnemo do zevajočega vhoda 46 metrov dolge jame Baits, od tu pa se povzpnemo do skrivnostne jame Jankovits, znane tudi kot „mlajši brat” Selimske jame. Impresivna dvorana je dolga 35 metrov in visoka 20 metrov, v njej pa lahko skozi rog s premerom 8 metrov pogledamo v nebo. Ko se začnete vzpenjati navzgor, vas majhen zatrep pripelje do 40 metrov dolge odprtine jame Szalay.

Panoramski ogled starega kamnitega stolpa

Nadaljevanje našega jamskega pohoda bi lahko opisali kot panoramski ogled, saj lahko pokrajino pod nami občudujemo s stopničastih apnenčastih stopnic na strani 372 metrov visokega Starega kamna. Na njegovem grebenu nas pot, ki se vije skozi cvetlična polja, pripelje do prelaza, kjer si lahko spočijemo oči ob čudovitem razgledu na Esztergom, ovinek Donave, Pilis, Visegrádsko gričevje in na jugozahodu na Nagy-Gerecse. Z vrha hriba vodi udobna parkovna pot nazaj do izhodiščne točke.

Družinska rekreacija v Mlinski dolini

Dolina Malom, obdana z najvišjimi vrhovi Gerecse, leži na obrobju očarljive vasi Tardos, kjer je z nabrekanjem potoka Bikol nastalo dolinsko jezero Malom, znano tudi kot biser tega območja. Okroglo jezero, priljubljeno med družinami, obdaja 1,5 km dolga interaktivna učna pot z osmimi postajami, ki pojasnjuje rastlinstvo in živalstvo jezera. Panoramska pot se konča v bifeju ob parkirišču, kjer lahko poskusite odličnega osliča. Ko boste na obali jezera dovolj utrujeni, so na voljo klopi, kjer lahko uživate v dih jemajočem miru doline.

11 metrov nad tlemi: pot Tardosi lomkorona

Nekaj minut vožnje iz Mlinske doline je pot Tardosi lomkorona: 44 metrov v premeru in 105 metrov v dolžino, za katero je značilna kovinska konstrukcija, ki tvori pravilen krog. Njena najvišja točka se dvigne na 11 metrov, od koder lahko z nove perspektive opazujete divje živali pokrajine, poslušate ptičje petje ali pljuskanje sezonskih vodotokov. Pot je dobila ime po rdečem mostu, ki je nekoč stal na tem mestu, na njej pa so vidni tudi znani odtenki rdečega apnenca Tardos, ki ga lahko vidimo v Operi, parlamentu in gradu Visegrád. Po številnih krogih čarobnih krogel se je vredno sprehoditi po območju nekdanjega kamnoloma.

Osvojitev vrha: vrh Gerecse

Osvojitev najvišje točke gorske verige je vedno vznemirljiv občutek! Na vrh Gerecse, 633 metrov visok vrh Gerecse, se lahko povzpnemo tudi iz Tardosa. Razgibana, srednje zahtevna pot vodi po strmih vzpetinah in skozi položnejši gozd do vrha, kjer geodetski merilni stolp služi kot nezakonita razgledna točka, saj se kljub prepovedi skoraj vsi povzpnejo po jeklenih lestvah, da bi si zagotovili zaslužen panoramski razgled. Ko zapustimo “betonski tobogan”, gremo mimo velikanskega televizijskega stolpa, ki je viden že od daleč, in zapustimo greben. Na poti navzdol se peljemo mimo nekdanjega počitniškega naselja grad Serédi, nato pa prečkamo mirne gozdnate griče, skrivnostne bukove in veličastne hrastove gozdove.

Klasicistične dogodivščine v Bajni: grad Sándor-Metternich

Grad Sándor-Metternich, eden najlepših neoklasicističnih kompleksov v državi, stoji na najvišji točki vasi Bajna. Móric Sándor, zloglasni hudičev vitez, je dal hišo po načrtih Józsefa Hilda preurediti v dvorec z 59 sobami. Z uničenjem gradu med drugo svetovno vojno se je začel njegov propad. Po dolgih pripravah so se leta 2018 začela obnovitvena dela na stavbi, ki je bila v osemdesetih letih 20. stoletja uvrščena na seznam kulturnih spomenikov. V gradu, ki bo v polnem sijaju do leta 2022, bo na ogled interaktivna razstava o preteklosti in sedanjosti stavbe ter edinstvenih dogodivščinah njenega lastnika. Če ste v Bajni, morate obiskati tudi divjo rudarsko vas v mestu.

