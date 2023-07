Zalov živobarvni arboretum je osupljiv pogled

83 hektarjev velik arboretum Csácsbozsok v vzhodnem delu mesta Zalaegerszeg se ponaša z osupljivo naravo.

V naravnem rezervatu rastejo vse drevesne in grmovne vrste Madžarske ter tiste, ki so najbolj značilne za gozdnato območje županije Zala, njegova topografija pa je zelo raznolika.

Zato vas ob vstopu v arboretum takoj pozdravi močvirnato območje, posejano z močvirnimi dolinami in močvirskimi cipresami.

Kasneje na poti boste prišli tudi do pobočij, kjer območje obkrožajo predvsem hrasti in bukve, ki so zeleni od pomladi do poletja.

Ogromna drevesa so posejana s cvetjem v različnih barvah mavrice, nato pa se lahko ustavite za počitek ob dveh očarljivih jezerih in izviru.

Območje je nekoč pripadalo lokalni opatiji, leta 1945 pa je postalo last Gozdarstva Zalaegerszeg, ki še naprej širi impresivno rastlinsko populacijo arboretuma.

Od aprila do septembra in ob praznikih je arboretum odprt od 9. do 19. ure, psi pa morajo biti na povodcu.

Več informacij: zalaerdo.hu