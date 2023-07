Veličasten pogled na srednjeveški grad, vgrajen v pobočje hriba Vértes

Edini ohranjeni srednjeveški grad v okrožju Fejér, ki je stal še v turških časih, je odlična destinacija za ljubitelje zgodovine in narave.

Na robu gorovja Vértes, severozahodno od mesta Székesfehérvár, na pobočju 479 metrov visokega hriba Csóka, se nahaja nedavno obsežno obnovljeni grad Csókakő, do katerega lahko udobnejši pridejo po asfaltni cesti, bolj športni pa po strmih stopnicah iz soteske za gradom.

Grad Csókakő, ki je bil zgrajen v drugi polovici 13. stoletja za nadzor znamenite vojaške ceste v Fehérvár, sestavljajo trije deli: manjši zgornji grad, trikrat večji spodnji grad, ki ga je okoli njega v 15. stoletju zgradila družina Rozgonyi, in kapela, katere funkcijo označuje na fasadi vklesan križ, ki ga je mogoče prepoznati že od daleč.

Med turško okupacijo so ga uporabljali kot opazovalnico, od leta 1691 pa je bil popolnoma prazen in v dolgih in nemirnih stoletjih mu ni prizanesla narava. Tako je bil grad več desetletij prepuščen propadanju, razpadajoče obzidje pa je hitro začelo ogrožati življenje.

Nazadnje, leta 2017, se je v okviru nacionalnega programa za gradove začela obnova gradu v njegovem sedanjem sijaju. Z namerno kontrastno uporabo materialov so bili ločeni prvotni in dodani deli gradu, tako da projektanta ni mogoče obtožiti ponarejanja zgodovine.

Iz romantičnega gradu, ki si ga lahko ogledate brezplačno, se odpirajo čudoviti razgledi na dolino Morskega rova in vzhodne Bakonije, v zameno za nekaj prijaznih besed grajskemu oskrbniku pa si lahko ogledate tudi notranjost kapele in vratnega stolpa.