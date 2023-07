Po dveh letih je divja in slikovita gozdna železnica v regiji Bükk spet v uporabi

Po dveh letih vzdrževalnih del je v prvih dneh junija na tire ponovno zapeljal dvovprežni mali vlak državne gozdne železnice Felsőtárkány.

Na veliko veselje železniških navdušencev se je mali vlak državne gozdne železnice Felsőtárkány v prvih dneh junija vrnil na pot.

Po dveh letih je bil redni linijski prevoz spet na tirih in razveselil ljubitelje malih vlakov od blizu in daleč.

Skoraj 5 kilometrov dolg mali vlakec vozi po divjih gozdnih in gorskih progah regije Bükk. Prenovljeni vlakec z dvema vagonoma začne voziti iz Felsőtárkány Fheizőház, pelje se mimo izvira Szikla, postaje Egeresvölgy-Varróház in nazadnje mimo hiše Stimecz.

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da vsaka postaja ponuja nešteto možnosti za pohodništvo in treking, ki jih je treba odkriti. Razkrivajo se skriti zakladi doline Hidegkúti, na voljo pa so tudi izviri, park za divje živali in naravoslovna pot, kjer si lahko napolnite baterije.

Vlaki vozijo ob praznikih in dela prostih dnevih med 3. junijem in 1. novembrom, med 30. junijem in 30. avgustom pa tudi ob sredah, četrtkih in petkih.

Za natančen vozni red, cene vozovnic in dodatne informacije kliknite tukaj na spletni strani podjetja Egererdő Zrt.