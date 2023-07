Očarljiva naravoslovna pot vas popelje v gozd nedaleč od Budimpešte

Na obrobju mesta Pilisszentiván vas k sprostitvi in uživanju v sprehodih v naravi vabi lahko dostopna naravoslovna pot, po kateri se lahko brez težav odpravite z družinami in majhnimi otroki.

Posodobitev: Zaradi sušnega vremena gladina vode v deževnem jezeru Iji močno niha.

Nekaj več kot 4 km dolga naravoslovna pot Jági, ki je zlahka dostopna z javnim prevozom iz Budimpešte, se vije po gozdu.

Pot je dobila ime po lovskem žlebu, ki je vzdevek za švabski Jager Wiese ali Jági.

Za krožni sprehod po divjih gozdnih poteh potrebujete približno 2-2,5 ure. Pot je dobro označena: po drobnolistnih lipah, naslikanih na beli podlagi, se ne morete izgubiti.

Poleg tega, da je pot enostavna za dostop in dokončanje, ponuja veliko zanimivega za ogled in doživetje tako za mlade kot za starejše. Prvo med njimi je umetno ustvarjeno jezero Iagi, ki ga večinoma napaja deževnica, in njegov prej oživljeni habitat žab.

Obale jezera so kot nalašč za počitek, vendar se tu splača preživeti nekaj časa, zlasti zato, da občudujete populacijo žab.

Če za seboj pustimo jezero Jagi in akacijev gozdiček, ki mu sledi, je leseni most čez potok Aranyhegyi prav tako poseben.

Postaje in interaktivne table na poti omogočajo celovit pregled živalstva in rastlinstva ter geološke, krajinske in kulturne zgodovine območja.

O tem pričajo tudi arheološka izkopavanja, nekdanji ekotabor in kultni kraj, znan kot slikovni kamen, ki je bil zelo pomemben za lokalno nemško prebivalstvo.

Pot, ki je obiskovalcem na voljo vse leto, spremlja informativna knjižica, ki jo lahko prevzamete v centru za obiskovalce Pilisi Len ali do nje preprosto dostopate prek mobilne aplikacije Danube-Ipoly.