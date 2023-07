12 smešnih novih komičnih serij na Netflixu in drugod, ki vam bodo polepšale dan

Zbrali smo najboljše nove komične serije zadnjih nekaj let (2021, 2022, 2023), ki so na voljo v pretočnih storitvah na Madžarskem (Netflix, HBO Max, Disney+).

Peacemaker (HBO Max)

Nadaljevanje filma Odred samomorilcev iz leta 2021, v središču katerega je lik Peacemakerja, osupljivo arogantnega lika, ki si bo za vsako ceno prizadeval za mir, ne glede na to, koliko ljudi bo moral za to ubiti.

The Bear (Disney+)

Carmy, mlada kuharica, prispe v Chicago, da bi vodila družinsko trgovino s sendviči. Medtem ko si prizadeva preoblikovati restavracijo in sebe, se mora spoprijeti s težavno skupino ljudi, ki sčasoma postanejo njena druga družina.

Wednesday (Netflix)

Pametna, sarkastična in v sebi malce mrtva Wednesday Addams preiskuje serijo umorov, medtem ko na akademiji Nevermore pridobiva nove prijatelje in sovražnike.

Our Flag Means Death (HBO Max)

Serijo so navdihnile resnične dogodivščine Stedeja Bonneta, razvajenega aristokrata, ki je nenadoma zapustil svoje privilegirano življenje in postal pirat.

Cunk on Earth (Netflix)

Philomena Cunk v duhovitem dokumentarcu, ki sledi zgodovini civilizacije, pokaže, kako daleč je – ali pa tudi ni – prišlo človeštvo.

Starstruck (HBO Max)

Dvajsetletna Jessie živi življenje generacije Y v Londonu: žonglira med dvema brezupnima službama in poskuša preživeti nerodno jutro, ko ji je po naključju uspelo priti v posteljo s filmsko zvezdo.

Abbott Elementary (Disney+)

V javni šoli v Philadelphiji imajo predani učitelji nalogo pomagati svojim učencem, da uspejo v življenju. Učitelji imajo premalo sredstev, vendar ljubijo svoje delo in se borijo z ovirami, ki so jim postavljene nasproti, da bi učencem omogočili najboljše možno šolsko življenje.

Extraordinary (Disney+)

Dobrodošli v svetu, kjer vsi, starejši od 18 let, dobijo supermoči. Vsi razen 25-letne Jen, ki se počuti zapostavljeno. Na srečo mu njegovi sostanovalci in skrivnostna potepuška mačka ne dovolijo, da bi zapadel v samopomilovanje.

Ginny and Georgia (Netflix)

Svobodomiselna Georgia se s svojima otrokoma, Ginny in Austinom, preseli na sever, da bi začela novo življenje, vendar se pot do novega začetka izkaže za luknjasto.

Only Murders in the Building (Disney+)

V seriji nastopajo trije neznanci, ki so obsedeni z žanrom resničnih zločinov. Nekega dne se znajdejo v primežu pravega zločina.

Beli lotos (HBO Max)

Šestdelna serija HBO, ki jo je režiral Mike White, je jedka družbena satira, ki spremlja zaposlene in goste razkošnega havajskega letovišča skozi buren teden v tem ekskluzivnem rajskem okolju.

Hacks (HBO Max)

Zgodba o temačnem mentorskem odnosu med Deborah Vance, komičarko iz Las Vegasa, in 25-letnim outsiderjem.