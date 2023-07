Noč muzejev v Esztergomu je pripravljena z zanimivimi programi

Udeležence Noči muzejev 24. junija v Esztergomu čaka 11+1 razburljivih razstav, zanimivi programi in brezplačen vlak. Pridite na podeželje, kjer kultura za eno noč oživi!

Esztergom je že vrsto let edino mesto na podeželju zunaj prestolnice, ki ima program prireditev, v okviru katerega se za eno noč odpre večina lokalnih muzejev. Akciji se je pridružil tudi Mestni muzej Párkány v višavju, ki je tako prvo mesto na Madžarskem z mednarodno Nočjo muzejev.

V Esztergomu so muzeji in razstavni prostori skoncentrirani na razmeroma majhnem območju, zato vam med njimi ni treba premagovati velikih razdalj. Še več, zahvaljujoč podjetju Richter Gedeon Nyrt. se lahko med kulturnimi ustanovami vso noč vozite z vlakom Dotto, in to brez doplačila! Ni lepšega kot vožnja z vlakom z odprto streho v prijetnem poletnem vzdušju v zgodovinskem mestu!

Noč muzejev – 24. junij 2023 – Esztergom

V tem večeru lahko za ceno ene zapestnice obiščete 11 razstavišč v Esztergomu in 1 v Parikányju. Na vsakem od prizorišč je toliko zanimivih dejavnosti, da bi bilo predolgo, če bi jih vse našteli, vendar bomo za vas izpostavili nekaj najpomembnejših!

Podonavski muzej pripravlja razburljiv jazzovski koncert, v Nadškofijski knjižnici bodo dobesedno zvonile kode, razstava mineralov Geoda bo ponudila iskanje zlata, v Arhivu grajske županije bo potekal Klub retro iger, v Cehu estrihomskih umetnikov pa bo organiziran pogovor s tekstilnim in grafičnim umetnikom.

V Krščanskem muzeju bo tudi gledališka komedija, v spominski hiši Babits Mihály vrtni kino, v Grajskem muzeju Sherlock Holmes, v baziliki vaflji, na Univerzi Pázmány palačinke, s pomočjo društva AlterEgom pa bomo pokukali v skrivnosti Grajskega griča. Nenazadnje se lahko udeležite tudi koncerta lahke glasbe v Mestnem muzeju Párkány!

Vstopnice lahko vnaprej kupite na točki Tourinform na Várhegyju, od 15. junija pa v novi pisarni Tourinform na trgu Széchenyi!