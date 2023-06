5+1 odličnih gastronomskih točk na rimski obali, kjer lahko jeste v prijetnem vzdušju

Budimpeščani, ki se želijo ohladiti, se najpogosteje odpravijo na obrežje Donave, kjer je podnebje takšno, da lahko tudi v poletni vročini najdete zavetje. Tukaj je seznam restavracij na obali Rima, kjer se lahko sprostite z nekaj okusnimi prigrizki.

Miamor Rómaim

Miamor Rómaim je veliko več kot le prvi budimpeštanski gostinski lokal na obrežju Rima. Medtem ko v nekaterih različnih brunaricah strežejo nebeške mesne, vegetarijanske in veganske jedi, je preostali del območja, obkroženega z drevesi, namenjen aktivni sprostitvi. Glavni cilj Miamorja je poskrbeti, da bo vsak član družine odšel z nepozabnim doživetjem, saj so na voljo dobro opremljeno otroško igrišče, objekti za vodne športe, teniška igrišča, mize za ping-pong, igrišča za odbojko na mivki in nogometna igrišča z umetno travo. Z različnimi dejavnostmi, otroškimi koncerti, lutkovnim gledališčem in vrtnim kinom vam ne bo dolgčas!

1031 Budimpešta, Romai-part 47.

Garden Placc

Garden Placc je neponovljivo okolje ob Donavi s pisanimi lampijoni, kjer se lahko zabavate z veliko skupino ljudi. Če ste že poskusili vso ponudbo ulične hrane, se vrnite in poskusite njihov žar. Poleg najema kuhalnice vam priskrbijo tudi pribor, zato za nepozaben večer potrebujete le še spretnega kuharja. Med pripravo hrane vam tudi ne bo dolgčas, saj so na voljo čolni, kolesa, pingpong in badminton, ki jih lahko najamete na kraju samem.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos Holiday Beach 17.

Bp BARbq Terrace

Za ljubitelje peke na žaru je na voljo tudi poseben pobeg na bregovih reke Rome. Po uspehu restavracije Bp BARbq na ulici Akácfa so ob Donavi dodali prijetno teraso z drevesi, kjer je zaradi posebnega obrežnega vzdušja kakovostni sendviči in mesni obloženi kruhki na drva še boljši. Če si želite sieste ob obilnem obroku, je to pravi kraj za vas!

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos Holiday Beach 115.

Fellini Római Kultúrbisztró

Seveda ne smete zamuditi kultnega bistroja na rimskem bregu s črtastimi ležalniki, ki jih lahko opazite že od daleč. Vzdušje dopolnjuje Fellinijeva okusna hrana, omakice, burgerji, jedi z žara in vegetarijanske jedi, fish & chips, poleti pa tudi filmske projekcije in koncerti. Tako ne boste odšli brez dobre zabave, saj se bo za vsakogar našlo nekaj.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 5.

Minus11 Rimska obala

Majhna trgovina s hladnimi dobrotami, ki je postala priljubljena v Hűvösvölgyju, je pred dvema letoma odprla svoja vrata na romski obali. Minus11, ki slovi kot ena najboljših sladolednic v Budimpešti, lahko med prijetnim sprehodom ob Donavi najdete na območju binkoštnih term na obali. Izbrati med desetimi okusi na pultu, ki vsi čakajo, da jih poskusite, ne bo lahko, vendar vas nobeden ne bo razočaral.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos Holiday Beach 128.

+ 1 Rimska obalna tržnica

Vsako soboto od 8. do 13. ure lahko na dvorišču Nánási ob rimski plaži uživate v najboljših in najbolj svežih izdelkih malih madžarskih proizvajalcev. Iskanje dobrot in zakladov na prostem je pred ali po obisku bližnjih gastronomskih krajev popolna poletna dejavnost, ki jo lahko kot spominek odnesete domov v vrečah in torbah. Dobra zabava je zagotovljena, manjkali boste le vi!

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.