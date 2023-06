11 najboljših sladoledarn v Budimpešti za poletno ohladitev

V poletni vročini ni lahko najti zavetja, a nekaj kepic hladnega sladoleda lahko naredi dneve bolj znosne. Predstavljamo vam, katere sladoledarne morate obiskati v Budimpešti!

Kell fagylalt?

V sestrski trgovini Kő fagyi? v soseski Városmajor v Budimpešti imajo enega najboljših sladoledov v Budimpešti. Kell fagylalt? ponuja tako klasične okuse kot tudi ekstravagantne možnosti, ki jih lahko naročite tudi na prikupnem vozičku za sladoled pred trgovino.

1122 Budimpešta, Maros utca 17.

Anjuna Ice Pops

Ljubiteljem naravnega rastlinskega sladoleda priporočamo eno od treh budimpeških poslovalnic Anjuna Ice Pops. Sladoledi iz svežega sadja, čokolade, semen in rastlinskega mleka, ki so na voljo vse leto, bodo osvežili tudi najbolj vroče dni, tudi naše najmlajše!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 5. | 1024 Budimpešta, Lövőház utca 24. | 1051 Budimpešta, Sas utca 7.

Dolce Fantasia Gelateria Italiana

Privoščite si okus Italije na treh lokacijah v Budimpešti, ki jih ponuja Dolce Fantasia Gelateria Italiana. Sladoledi so izdelani s 100-odstotno italijansko tehnologijo in sestavinami, kar zagotavlja dejstvo, da so tudi lastniki iz Italije. Gelato je kremast in osvežilen ter polepša tudi najbolj vroče poletne dni.

1133 Budimpešta, Árbóc utca 4. | 1078 Budimpešta, István utca 5. | 1067 Budimpešta, Szondi utca 82.

Sladoledarna na trgu Béke

Sladoledarna na trgu Béke je od lani prenovljena in nadaljuje svojo pot s Fresh Garden, ki ji je dodan prijeten vrtni prostor. Tako lahko zdaj uživate v slastnih sladoledih brez dodatkov in barvil na hladnem, ne glede na to, ali izberete obrtniški ali zvit sladoled.

1185 Budimpešta, Nagybánya utca 3-5.

Kő fagyi? pri Bartóku

Uspeh sladoledarne v bazenu Káli je ekipo podjetja Kő fagyi? popeljal vse do ulice Bartók Béla út. In nič čudnega, saj so se priprave sladoleda naučili pri italijanskih mojstrih, kakovostne sestavine za hladilne poletne sladkarije, tudi v različici brez sladkorja, pa pridobivajo od lokalnih proizvajalcev!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Sladoledarna Azúr

Po najnovejših trendih lahko v dveh poslovalnicah sladoledarne Azúr trenutno poskusite več kot 120 okusov. Sladoledi so narejeni iz najboljših možnih sestavin, priljubljenost njihovih edinstvenih receptov pa dokazuje dejstvo, da je pred njihovimi prodajalnami skoraj vedno vrsta. Poleg tega je ekipa podjetja Azúr mislila na vse, zato izdelujejo tudi sladolede brez laktoze, sladkorja, glutena in veganske sladolede!

1137 Budapest, Pozsonyi út 33/B | 1133 Budapest, Kárpát utca 52.

Sladoled in slaščičarna Blueberry

Prijetna družinska sladoledarna nasproti jezera Feneketlen, kjer lahko vedno najdete kaj okusnega. V sladoledarni Blueberry lahko poskusite sladice francoskega navdiha in večne klasike ter izbirate med več kot 100 okusi.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 82.

Bruno Gelateria

Čudovita temno modro pobarvana vrata nam naznanjajo prihod v eno najboljših gelaterij v tretjem okrožju. Z izbiro sladoledov po pristnem sicilijanskem receptu vas Bruno Gelateria v prijetnem vzdušju ne more razočarati. Vsi sadni sladoledi ne vsebujejo mleka, granita (sorbet) pa je obvezen!

1036 Budimpešta, Kolosy tér 5-6.

Gelateria Pomo D’oro

Če iščete pravi italijanski sladoled, se odpravite na ulico Arany János! V Gelaterii Pomo D’oro izdelujejo sladoled po skrbno varovanem italijanskem receptu in iz kakovostnih sestavin. Končni rezultat je nebeško kremast gelato, ki ima vsak teden nove okuse, zato se je vedno vredno vrniti.

1051 Budimpešta, Arany János utca 12.

Hópihe

Ta očarljiva majhna sladoledarna v okrožju IX, ki jo je navdihnil lastnikov prikupni beli pes Hópihe, ponuja okus najbolj priljubljenega poletnega hladilnika vrhunske kakovosti. Ko boste poskusili vse, ne zamudite kremnega, ki je eden najboljših v Budimpešti!

1093 Budimpešta, Lónyay utca 41.

Béla bácsi cukrászdája

Slaščičarna Béla bácsi cukrászdája je svoja vrata odprla pred skoraj 30 leti, kjer izdelujejo svoje posebne izdelke kot srečanje tradicionalnih in sodobnih slaščic, večinoma iz domačih sestavin brez dodatkov. Nič drugače ni z njihovimi sladoledi, zato vam priporočamo, da se pri njih ustavite na osvežilnem prigrizku!

1016 Budimpešta, Mészáros utca 14.