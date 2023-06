Objavljena je tema letošnje zelo uspešne javne razstave plakatov v Budimpešti

23. natečaj ARC za javni prostor vabi udeležence k ustvarjanju odgovornih, resnico iščočih in osvobajajočih podob z naslovom “MIRE KÉSZÜLSZ?”.

Tako kot prejšnja leta bo tudi leta 2023 razstava plakatov potekala na zeleni površini parka Bikás v sodelovanju z občino Újbuda. Zmagovalne prispevke si bo mogoče brezplačno ogledati en mesec od začetka septembra.

Izvleček iz razpisa za zbiranje predlogov za leto 2023

„Nekateri verjamejo, da bo umetna inteligenca prevzela oblast in zasužnjila vse človeštvo. Nekateri verjamejo, da gremo na vrv in da bo zaradi tega in množičnih migracij, ki bodo sledile, izbrisan velik del človeštva.

Drugi si ogledujejo brošure za vesoljske turiste, si izdelujejo vesoljske obleke, kupujejo zemljišča na Marsu in si prizadevajo dobiti kremo za sončenje, ki bo ščitila pred sevanjem kozmičnega ozadja. Nekateri ljudje se pripravljajo na pandemijo, kot je Covid, vendar je ta še bolj uničujoča, saj darujejo matične celice, se predhodno zdravijo proti vsemu in kopičijo zaloge vsega. Nekateri pa mislijo, da jim bo svetovna jedrska vojna uničila popoldne.

Na kaj bi se po vašem mnenju morali pripraviti, česa bi se morali držati, ko nas obdajata histerija in negotovost? Ali pa je mogoče, da histerije ni, ampak da se čas pospešuje, tehnologija galopira in oblast manipulira? Ali bi lahko obstajali razlogi za optimizem, za vedrino, za veselje, za optimizem, če bi jih le znali oblikovati?”

Zdaj je čas za ustvarjanje vsega dobrega, kar je slika, besedilo, misel, čustvo, vizija, strast! Ustvarite svoj svet, dajte obraz jutrišnjemu dnevu, pošljite letos sporočilo stotisočem ljudi, ki bodo gledali vaše delo in se skupaj z vami spraševali, kaj počnete?

Prosta izbira teme: v duhu ustvarjalne svobode se lahko prijavite tudi z drugimi idejami in temami, kot so ponujene!

Največja javna razstava na Madžarskem čaka na vaše svobodne misli in briljantne vizualne ideje!

Rok za prijavo: 26. julij 2023, 12:00

ARC+ Budimpešta 150

Vemo, kaj se je zgodilo z Budimpešto v zadnjih 150 letih. Kaj menite, da se bo zgodilo v naslednjih 15 letih? Kaj se bo spremenilo? Kaj bo ostalo enako? Kaj bo povsem drugače, kakšna bo Budimpešta, ki si je ne moremo niti predstavljati? Izberite eno od naslednjih 15 let in nam predstavite, kje, kako in na kakšen način se bo po vašem mnenju mesto do takrat spremenilo. Pokažite nam svojo domišljijo, želje, napredek, spremembe, prihodnost, ideje!

Da bi letošnji natečaj postal tradicionalno brezplačna razstava, ARC potrebuje svoje oboževalce! Iščejo podporo in prijave vseh podjetij, organizacij in posameznikov, ki jih zanima letošnja razstava ARC na javnem prostoru v središču Budimpešte. Če jih želite podpreti, lahko to storite na spodnji povezavi.

Za več informacij o postopku prijave obiščite uradno spletno stran ARC.