Ekipa Justina Bieberja in Scooter se ne moreta motiti – najljubše poletno mesto v prestolnici se ponovno odpira

V prestolnici se je ponovno odprla poletna oaza zahodne kakovosti, ki skoraj vsak dan v tednu ponuja kakovostno zabavo. Spoznajte Romkert z obetavnim programom dogodkov, ki ga z veseljem priporočajo ne le prebivalci Budimpešte, temveč tudi mednarodno priznane svetovne zvezde.

Klub ob vznožju hriba Gellért

S prihodom poletja namesto znanih klubov raje poiščemo možnosti na prostem. Vendar smo v pestrem nočnem življenju prestolnice zaman iskali kakovostne klube na obali in na prostem, ki so običajni v zahodni Evropi – do zdaj!

Romkert, prenovljen s svežim in mladostnim pridihom, se nahaja ob vznožju hriba Gellért, tik ob Donavi. Čeprav je klub iz središča mesta zlahka dostopen z avtomobilom in javnim prevozom, ponuja mirno in urejeno okolje za tiste, ki se želijo zabavati. Osupljivo vzdušje je privlačno že samo po sebi, vendar pravo presenečenje pride, ko stopite skozi vhod.

Kakovostna izkušnja, ne le v oddelku VIP

Že od prvega trenutka, ko vstopite skozi vrata kluba Romkert, je jasno, da je bila stavba zasnovana s kakovostjo kot edinim vodilom. Ekskluzivne in spektakularne rešitve niso omejene na oddelek VIP, zato lahko v brezhibni kakovosti uživate tudi, ko vstopite na plesišče.

Ko govorimo o oddelku VIP, ne glede na to, ali boste rezervirali mizo ali kupili vstopnico VIP, boste deležni elitnih storitev. V balkonskem oddelku vas čakajo posebna postrežba, ležalniki in osupljiv razgled.

Svetovne zvezde v dvorani Romkert

Klub pa se ne osredotoča le na razkošje, saj od torka do sobote ponuja različne vrhunske programe. O zabavi pa ne pričajo le nabito polni večeri, temveč tudi svetovne zvezde, ki smo jih spoznali v najbolj vročih klubih v Los Angelesu in na Ibizi. Justin Bieber je bil na primer tako navdušen nad krajem, da se je za nočno zabavo celo usedel za DJ-ski pult, medtem ko je za mikrofon na navdušenje množice stopila tudi Scooter legenda H. P. Baxxter.

Eno je gotovo: Romkert 2023 bo ponovno ponudil štiridimenzionalno doživetje ob vznožju gore, mi pa se že veselimo, da bomo tudi letos obiskali najljubšo poletno oazo v Budimpešti!

Romkert

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9.